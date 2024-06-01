سبب صعوبة رؤية هلال شهر ذي الحجة.. «الفلك الدولي» يفجر مفاجأة عن عيد الأضحى

كشف مركز الفلك الدولي، أنّ هناك صعوبة في رؤية هلال شهر ذي الحجة الذي يوافق 6 يونيو الجاري، ما قد يترتب عليه تطورات مفاجئة فيما يتعلق بتحديد موعد عيد الأضحى المبارك في العديد من الدول حول العالم.

وقال المركز، في بيان، إنّ غالبية دول العالم الإسلامي بدأت شهر ذي القعدة 9 مايو، وفي هذه الحالة، ستتحرى هذه الدول هلال ذي الحجة يوم 6 يونيو، ليكون أول أيام شهر ذي الحجة 7 يونيو أو 8 يونيو، في حال تعذر رؤية الهلال، وأول أيام العيد يوم 16 يونيو أو 17 يونيو، لكن هناك مشكلة واحدة، وهي أن القمر يوم الخميس 6 يونيو وهو يوم الرؤية، سيغيب بعد غروب الشمس بدقائق قليلة.

رؤية الهلال مستحيلة يوم 6 يونيو

وستكون رؤية الهلال مستحيلة سواء بالعين المجردة أو التلسكوب، يوم الخميس 6 يونيو في العديد من دول العالم الإسلامي، ومنها السعودية ومصر، وذلك بسبب قلة إضاءة الهلال أو بسبب قربه من الأفق، بالرغم من غروب القمر قبل غروب الشمس، حسبما أكّد مركز الفلك الدولي.

بينما يوم الجمعة 7 يونيو، ستكون رؤية الهلال ممكنة بالعين المجردة في جميع أنحاء العالم العربي والإسلامي وفقًا للمركز.

سيغيب القمر في السعودية بعد 12 دقيقة

وسيغيب القمر في العاصمة السعودية الرياض بعد 12 دقيقة من غروب الشمس، ومن شروط الرؤية الصحيحة، ألا يقل مكث القمر في الأفق بعد غروب الشمس عن عشرين دقيقة، والمكث هو الفرق بين وقتي غروب الشمس والقمر.

موعد عيد الأضحى في السعودية

كما كشف مركز الفلك الدولي، أنه من المتوقع أن تبدأ السعودية والعديد من الدول الأخرى شهر ذي الحجة يوم السبت 8 يونيو، ويكون يوم الاثنين 17 يونيو أول أيام عيد الأضحى المبارك.