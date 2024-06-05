رحلة نحو استغلال الموارد الطبيعية.. «الوزراء» يوضح مراحل إعادة تدوير النفايات

ذكر مركز معلومات مجلس الوزراء أنَّ إعادة التدوير هي عملية فصل المواد المختلفة من النفايات، واستعمال هذه المواد كمواد خام لإنتاج منتجات جديدة، مشيرًا إلى أنَّ هذه الطريقة ممكن أن تقلل كمية النفايات الناتجة وتقلل أيضا استغلال الموارد الطبيعية.

مراحل إعادة التدوير

ولفت المركز في تقرير صادر عنه بعنوان «إعادة التدوير الصناعي»، لبيان أهمية إعادة التدوير كإحدى الصناعات الحيوية في جهود الحفاظ على البيئة، وتحقيق التنمية المستدامة، أن مراحل إعادة التدوير تشمل ما يلي:

- فصل المادة من موقع التخلص من النفايات.

- تجميع وتصنيف المادة ونقلها إلى مصنع مناسب .

- معاجلة المادة وإنتاج مواد خام منها.

- إنتاج منتج جديد من المادة المعاد تدويرها.

- بيع هذا المنتج في الأسواق.

وأوضح التقرير الآثار الاقتصادية والصحية لصناعة إعادة التدوير، والتي تتمثل فيما يلي:

- الآثار الاقتصادية

يؤثر تراكم المخلفات تأثيرًا اقتصاديًا سلبيًا، مما يؤدي إلى عدم استثمار الموارد الاقتصادية التي يمكن استرجاعها وتدويرها بطريقة مثلى والتعامل معها كمصدر تلوث، وليس كمصدر للثروة، مثل: العبوات البلاستيكية، والورق والكرتون، والزجاج، والحديد، وغيرها. ويؤدي وضع المخلفات في المكبات العامة إلى ما يلي:

أ- التصحر وتدهور المناطق الطبيعية، بما في ذلك الأراضي الخصبة.

ب انتشار الروائح الكريهة، وتلوث التربة.

ج استنزاف الموارد المتجددة، وأيضا غير المتجددة.

الآثار الصحية للمخلفات

ينتج عن انتشار المخلفات الإصابة بالأمراض العضوية، ومن هذه الأمراض المعدية: حمى التيفود، والطاعون، والربو، والسرطان، والكوليرا.