تفاصيل فيلم اللعب مع العيال قبل طرحه بدور السينما.. تم تصويره في 5 محافظات

يخوض الفنان محمد عادل إمام تجربة سينمائية من خلال المشاركة بفيلم اللعب مع العيال، والذي من المقرر عرضه في موسم عيد الأضحى المبارك، ونعرض خلال التقرير أبرز تفاصيل الفيلم.

أسباب مشاهدة الفيلم بدور العرض

- يعرض الفيلم مبكراً بدور العرض عن موسم عيد الأضحى، إذ سيتمّ يوم 12 يونيو الجاري.

- كشف جهاز الرقابة على المصنفات الفنية عن عرض الفيلم للجمهور العام دون أي تصنيف عمري ولا يشترط الإشراف العائلي.

- تم تصوير أحداث الفيلم في 5 محافظات مختلفة وهي: البحر الأحمر، وجنوب سيناء، ودمياط، ومطروح، والقاهرة.

قصة فيلم اللعب مع العيال

تدور قصة فيلم اللعب مع العيال حول شاب يتعرض لعدد من الأزمات والمواقف الصعبة التي تقلب حياته رأًسا على عقب في إطار كوميدي.

أبطال فيلم اللعب مع العيال

فيلم اللعب مع العيال بطولة الفنان محمد إمام، وأسماء جلال، وباسم سمرة، وحجاج عبدالعظيم، وويزو، ومصطفى غريب، من تأليف وإخراج شريف عرفة وهو العمل الأول الذي يجمعه الثنائي شريف عرفة ومحمد عادل إمام.