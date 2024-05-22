محمد إمام يتزوج «ويزو».. ما علاقة فيلم اللعب مع العيال؟

طرحت الشركة المنتجة لفيلم «اللعب مع العيال» بطولة الفنان محمد إمام، برومو جديد من العمل، قبل طرحه بإيام قليلة، إذ من المقرر عرضه في مصر والوطن العربي، خلال موسم عيد الأضحى.

حفل زفاف محمد إمام و ويزو

ظهر محمد إمام خلال البرومو، وهو يتزوج ويزو خلال حفل زفاف، كما ظهر وهو يهرب من فتيات على البحر.

تفاصيل فيلم اللعب مع العيال

فيلم اللعب مع العيال تدور أحداثه في إطار من الكوميديا، حول مدرس التاريخ علام، الذي يُنقل إلى أحد المدارس بمنطقة صحراوية، فيواجه العديد من العقبات التي لم تكن في الحسبان.

ويشارك في بطولة العمل، عدد كبير من الفنانين، محمد إمام، أسماء جلال، مصطفى غريب، باسم سمرة، ويزو، بيومي فؤاد، من تأليف وإخراج شريف عرفة.