أسماء جلال تكشف عن صورة من كواليس شخصيتها في فيلم «اللعب مع العيال»

كشفت الفنانة أسماء جلال، عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، عن صورة من الشخصية التي تجسدها في فيلم «اللعب مع العيال».

ونشرت أسماء جلال الصورة، معلقة: «اللعب مع العيال، إخراج شريف عرفة».

أبطال فيلم «اللعب مع العيال»

فيلم «اللعب مع العيال» من بطولة عدد كبير من الفنانين، منهم محمد إمام، وأسماء جلال، ومصطفى غريب، وباسم سمرة، وويزو، وبيومي فؤاد، والعم من تأليف وإخراج شريف عرفة.

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي، حول مدرس التاريخ «علام» الذي يُنقل إلى إحدى المدارس بمنطقة صحراوية، ويصادفه عدد من العقبات.