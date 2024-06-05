رغم تهديد ترامب.. عرض The Apprentice في 15 دولة حول العالم

نجح صناع فيلم The Apprentice الذي يتناول السيرة الذاتية لدونالد ترامب في إبرام عقود لتوزيع الفيلم في 15 دولة حول العالم حتى الآن، بالرغم من الحرب القانونية التي يقوم بها رجل الأعمال والرئيس الأمريكي السابق ضد صناع الفيلم لمنعهم من عرضه في الولايات المتحدة الأمريكية وخارجها.

ردود أفعال إيجابية واسعة

وبدأت معركة دونالد ترامب مع الفيلم بعد ردود الأفعال الإيجابية الواسعة التي حققها عقب عرضه في الدورة السابقة من مهرجان كان السينمائي، ليهدد بعدها فريقه القانوني باتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد صناع الفيلم بالإضافة إلى مخاطبتهم بشأن عدم توزيعه محليًا أو خارجيًا.

ولكن الشركة المنتجة أبرمت عدد من شركات التوزيع في العالم عقود لتوزيع فيلم The Apprentice في عدد كبير من الدول حول العالم، من بينها إيطاليا، إسبانيا، اليونان، الدول الإسكندنافية، البرتغال، أوروبا الشرقية، اليابان، أمريكا اللاتينية بالإضافة إلى أستراليا ونيوزيلندا، المملكة المتحدة، فرنسا، ألمانيا والنمسا وسويسرا وفقًا لما نشره موقع «ديدلاين».

وهناك العديد من الصفقات التي لم يتمّ الانتهاء منها مازالت في المفاوضات النهائية، ومن المعروف أن روسيا من بينها، إذ يمكن أن يحظى الفيلم باستقبال وحملة مثيرة للاهتمام للعرض هناك، ولكن طرح الفيلم في الولايات المتحدة الأمريكية لم يتم حسمه حتى الآن، ولكن هناك عدد من الصفقات المحتملة والتي من المتوقع الوصول إليها خلال الشهر الحالي.

تفاصيل فيلم The Apprentice

تدور أحداث فيلم The Apprentice خلال السنوات الأولى من مسيرة ترامب المهنية، ويركز الفيلم على العلاقة بين دونالد ترامب وروي كوهن، المدعي العام في مدينة نيويورك، وهو من إخراج علي عباسي وكتبه جابي شيرمان، وهو من بطولة سيباستيان ستان في دور دونالد ترامب، جيريمي سترونج في دور روي كوهن، ومارتن دونوفان في دور فريد ترامب الأب، بالإضافة إلى ماريا باكالوفا في دور إيفانا ترامب.