ممثلة أمريكية تشهد ضد دونالد ترامب.. ماذا قالت؟

أدت الممثلة الأمريكية السابقة ستورمي دانيلز، اليمين قبل الإدلاء بشهادتها ضدّ الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في المحاكمة الجنائية في نيويورك، بحسب موقع «فوكس نيوز».

تفاصيل عن الممثلة التي تشهد أمام دونالد ترامب

الممثلة عمرها 45 عاما، واسمها الحقيقي ستيفاني كليفورد، دخلت قاعة المحكمة المزدحمة في مانهاتن للشهادة في قضية دونالد ترامب، وجلست على مقعد الشهود يسار هيئة المحلّفين في المحكمة، وظهرت متوترة، والتقت من قبل في عام 2006 مع دونالد ترامب، الذي سيترشح فيما بعد رئيسا للولايات المتحدة.

تفاصيل شهادة الممثلة ضد دونالد ترامب

قالت الممثلة الأمريكية عن لقائها سابقا مع دونالد ترامب: «كان لقاءً قصيراً جداً، وبعد ذلك قال لي (أحد عناصر) الأمن السيد ترامب يودّ أن يعرف ما إذا كنت أرغب في تناول العشاء معه»، وأكدت دخولها غرفه ترامب في جناحه الفندقي وهو الأمر الذي ينفيه بشدة ترامب.

ماذا قالت في الشهادة التي تدين دونالد ترامب؟

تستمر شهادة الممثلة ضد دونالد ترامب على مدى ساعات في المحكمة، في الوقت الذي عمد ترامب على صمته، في الوقت الذي كانت تتحدث فيه الممثلة التي عرضت المحكمة صورة لها سابقا مع ترامب، ويقفان جنبا لى جنب، وعلقت على غرف ترامب في الفندق: «غرفة الفندق كانت مساحتها ثلاثة أضعاف حجم شقّتي، ووجدت ترامب يرتدي بيجامة من الحرير أو الساتان"، قالت إنّها سخرت منها».