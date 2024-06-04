«المركزي»: الاحتياطي الأجنبي يغطي 8 أشهر من الواردات في رقم غير مسبوق تاريخيا

قال البنك المركزي المصري إن رقم صافي الاحتياطيات الدولية بنهاية مايو 2024 وصل إلى مستوى غير مسبوق تاريخيا، مسجلا نحو 46.125 مليار دولار أمريكي، وذلك في إشارة واضحة على نجاح إجراءات الإصلاح النقدي والاقتصادي التي جرى تبنيها مؤخرا وبداية تحقق الثمار المرجوة منها.

وحسب بيان صادر عن البنك المركزي المصري، تتضح أهمية هذا التطور عند مقارنة الرقم بمستوى صافي الاحتياطيات الدولية الذي بلغ نحو 33.2 مليار دولار في يوليو 2022، أي بارتفاع قدره نحو 12.9 مليار دولار، بمعدل ارتفاع يبلغ نحو 40%.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا الرقم يكفي لتغطية نحو 8 أشهر من الواردات السلعية بما يؤمن احتياجات البلاد لفترة تتجاوز بشكل كبير المستويات المتعارف عليها دوليا كمستويات آمنة.

احتياطي النقد الأجنبي أحد أهم عوامل التأمين ضد الصدمات الخارجية

جدير بالذكر أن احتياطي النقد الأجنبي يمثل أحد أهم عوامل التأمين ضد الصدمات الخارجية، ما يعزز من الثقة في الاقتصاد المصري، كما أنه واحد من أهم المؤشرات التي تأخذها وكالات التصنيف الائتماني في اعتبارها عند تقييم مخاطر الدول.