عصام النجار: ارتفاع الصادرات العام الماضي مقابل انخفاض الواردات

أكّد المهندس عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، عدم تصدير أي منتجات للخارج إلا إذا كانت مطابقة لمواصفات الدول الأخرى.

52 مكتب تمثيل تجاري يتبع وزارة التجارة والصناعة

وقال «النجار» خلال لقاءه ببرنامج «بصراحة» الذي تقدمه الإعلامية رانيا هاشم، عبر قناة الحياة، إنه يوجد 52 مكتب تمثيل تجاري يتبع وزارة التجارة والصناعة، وكذلك في السفارات المصرية، معقبًا: «الدولة التي لا تتمتع بمكاتب تمثيل تجاري، تكون السفارة مسؤولة عن ملف الاقتصاد، وبالتالي فهي توفر للمصدرين جميع البيانات الخاصة، بالإضافة إلى المعارض».

وأوضح رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أن الهيئة تمتلك أكثر من 300 معمل حاليًا: «بعض الدول الأوروبية تفحص منتجاتها في معاملنا».

وأشار إلى أن الصادرات العام الماضي ارتفعت في مقابل انخفاض الواردات.