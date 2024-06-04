خبير: ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي دليل على نجاح الإصلاح الاقتصادي

أكد محمد عبد العال، الخبير المصرفي، أهمية ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي، بما يؤمن احتياجات مصر خلال الفترة الحالية والمستقبلية.

ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي

وأضاف «عبدلعال»، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن ارتفاع صافي الاحتياطات النقدية الدولية بمثابة إشارة واضحة لنجاح إجراءات الإصلاح النقدي والاقتصادي التي تبنتها الحكومة مؤخرا، وبداية جني الثمار المرجوة منها.

وتابع «عبدالعال»، بأن البنك المركزي المصري أعلن اليوم ارتفاع صافي الاحتياطيات الأجنبية إلى 46.126 مليار دولار في مايو الماضي مقارنة بـ41.057 مليار دولار في أبريل 2024، بزيادة بلغت 5.068 مليار دولار.

وعلق الخبير المصرفي على إعلان البنك المركزي، قائلاً: «أكبر رقم تاريخي وصل إليه الاحتياطي النقدي حتى الآن، ودي بصمة جميلة جدا لأنها تحسن الصورة الذهنية للجميع، وتعطي الاطمئنان بأن الاحتياطي النقدي قوي، فهو يكفي احتياجاتنا لمدة 6 أشهر مقبلة».

5.18 مليار دولار دخلت البنك المركزي المصري

وأشار الخبير المصرفي إلى أن هناك نحو 5.18 مليار دولار دخلت البنك المركزي المصري حتى الان من صفقة رأس الحكمة، مما ساهم في ارتفاع الاحتياطي النقدي بهذا الشكل، مضيفا «احتياطي الذهب ارتفع من أبريل إلى مايو بمقدار 173 مليون دولار، ومن المتوقع أن يرتفع أكثر خلال الأشهر القليلة المقبلة».

وأوضح الخبير المصرفي، أن احتياطي النقد الأجنبي يمثل أحد أهم عوامل التأمين ضد الصدمات الخارجية، مما يعزز من الثقة في الاقتصاد المصري، كما أنه واحد من أهم المؤشرات التي تأخذها وكالات التصنيف الائتماني في اعتبارها عند تقييم مخاطر الدول.