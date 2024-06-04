الكونجرس عن موعد كلمة «نتنياهو» المنتظرة: يُحدد بعد انتهاء المفاوضات

يعمل الكونجرس الأمريكي خلال الأيام الحالية على تحديد موعد لكلمة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المرتقبة، بحسب ما أعلنه مايك جونسون، رئيس مجلس النواب الأمريكي.

يأتي ذلك بعدما أُعلنت أنباء عن أن «نتنياهو» سيتحدث إلى الكونجرس في 13 يونيو الجاري، في وقت، يحاول فيه الرئيس الأمريكي الضغط على إسرائيل والفصائل الفلسطينية للموافقة على وقف لإطلاق النار وصفقة لتبادل المحتجزين في قطاع غزة، والمفاجأة، كانت في أن يوم 13 يونيو، يوافق يوم «عيد الأسابيع اليهودي».

موعد خطاب «نتنياهو» لم يُحدد

وأضاف متحدث باسم «جونسون»، قائلا: «لا يزال مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي يُنسق مع جميع الأطراف المعنية لتحديد موعد لإلقاء رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خطابًا أمام الكونجرس»، قائلًا: «سنعلن عن الموعد بمجرد الانتهاء من المفاوضات».

دعوة بنيامين نتنياهو لإلقاء خطاب أمام الكونجرس

وكان الكونجرس دعا «نتنياهو» لإلقاء الخطاب، وقبل الدعوة قائلًا: «يسعدني شرف تمثيل إسرائيل أمام الكونجرس وتقديم الحقيقة حول الحرب في غزة».

وانقسم الديمقراطيون بشأن دعم إسرائيل منذ هجوم السابع من أكتوبر الماضي، حيث انتقد العديد أساليب «نتنياهو» في الحرب التي أدت إلى استشهاد آلاف من الفلسطينيين، واعترض بيرني ساندرز، وهو نائب ديمقراطي، على حضور بنيامين نتنياهو إلى الكونجرس، وقال إنه لن يحضر الخطاب.