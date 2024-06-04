رابط تقديم رياض الأطفال بالمدارس التجريبية 2024- 2025 بالمحافظات.. 4 خطوات

انطلقت أعمال التقديم للأطفال في مرحلة رياض الأطفال، فيما خصصت وزارة التربية والتعليم رابط تقديم رياض الأطفال بالمدارس التجريبية 2024/ 2025 ليتمكن أولياء الأمور من التقديم لأطفالهم إلكترونيًا بسهولة ويسر، حيث يستمر تقديم الطلبات طوال شهر يونيو الجاري في مختلف المحافظات بحسب بيان مختلف مديريات التربية والتعليم.

وتستعرض «الوطن» تفاصيل ورابط تقديم رياض الأطفال بالمدارس التجريبية 2024/ 2025 فضلًا عن خطوات التقديم، والأوراق المطلوبة، متضمنةً رابط تقديم رياض الأطفال 2024 الجيزة، وكذلك رابط تقديم رياض الأطفال بالمدارس التجريبية بالقليوبية، إضافة إلى موقع تقديم رياض الأطفال بالمدارس التجريبية 2024 الاسكندرية.

رابط تقديم رياض الأطفال بالمدارس التجريبية 2025

وخصصت وزارة التربية والتعليم، رابط تقديم رياض الأطفال بالمدارس التجريبية 2025، ليتمكن الأهالي من التقديم لأبنائهم، شريطة توافر شهادة ميلاد إلكترونية للتلميذ أو التلميذة، إذ يمكن الدخول على موقع تقديم رياض الأطفال بالمدارس التجريبية 2024 من خلال الضغط «هنا» وإتباع الخطوات.

رابط تقديم رياض الأطفال بالمدارس التجريبية بالقاهرة

وخصصت مديرية التربية والتعليم، رابط تقديم رياض الأطفال بالمدارس التجريبية بالقاهرة وذلك من خلال الضغط «هنا»، واتباع الخطوات الآتية:

- الضغط على عبارة «التقديم لرياض الأطفال 2024/2025».

- الضغط على عبارة «استمارة تقديم».

- الاختيار ما بين مدرسة رسمية لغات، أو مدرسة متميزة لغات

- إنشاء حساب أولًا ثم تسجيل الدخول بالرقم القومي للطالب وكلمة المرور، وكتابة البيانات وحفظها.

موقع تقديم المدارس التجريبية 2024 بالجيزة

وفيما يخص موقع تقديم المدارس التجريبية 2024 بالجيزة، فإنّه يتم التقديم عبر الرابط الرسمي لمديرية التربية والتعليم من خلال الضغط «هنا»، واختيار عبارة «رياض الأطفال»، وملء البيانات المطلوبة كاملة.

رابط تقديم رياض الأطفال بالمدارس التجريبية بالقليوبية

وفيما يخص رابط تقديم رياض الأطفال بالمدارس التجريبية بالقليوبية، وباقي المحافظات، فإنّها تتم بسهولة ويسر من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

موقع تقديم رياض الأطفال بالمدارس التجريبية 2024 الاسكندرية

ويمكن لأولياء الأمور المقيمين بعروس البحر الأبيض المتوسط، التقديم لأبنائهم وبناتهم عبر موقع تقديم رياض الأطفال بالمدارس التجريبية 2024 الإسكندرية الضغط «هنا».

وعقب ذلك يتم الضغط للدخول على تنسيق رياض الأطفال، واختيار التقدم للمدارس الرسمية لغات انجليزي وطباعة ملف التقدم، أو التقدم للمدارس الرسمية لغات فرنسي وطباعة ملف التقدم، أو التقدم للمدارس الرسمية لغات إنجليزي إدارة برج العرب، وإتباع الخطوات.

موعد تقديم المدارس التجريبية 2024

وانطلق موعد تقديم المدارس التجريبية 2024/2025 يوم السبت 1 يونيو ويستمر حتى 30 من نفس الشهر.