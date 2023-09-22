إعلان نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالدقهلية 2023.. موعد تقديم الأوراق

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالدقهلية نتيجة التنسيق الرابع والأخير للطلاب المسجلين على موقع التسجيل الإلكتروني لرياض الأطفال لمدارس اللغات واللغات المتميزة للعام الدراسي 2023/2024، مؤكدة أن النزول بسن تنسيق رياض الأطفال كان مرتبطا بعدد المستبعدين في كل مدرسة وعدد القاعات في كل مدرسة وذلك طبقا للقرار الوزاري 285 لسنة 2014.

صدر تنسيق رياض الأطفال للمدارس اللغات واللغات المتميزة بإشراف كل من ناصر شعبان شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، عصام عبد المهدي عمارة، مدير عام التعليم العام، وحسناء صادق أحمد مدير إدارة المدارس الرسمية للغات.

نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالدقهلية 2023

وأكدت حسناء صادق أحمد، مدير إدارة المدارس الرسمية للغات، في بيان لها، أنه على أولياء أمور الأطفال المقبولين في المدارس التوجه إلى المدرسة المقبول فيها أطفالهم ومعهم الطفل لعمل المقابلة، مشيرة إلى أن نزول اسم الطفل لا يعني القبول، ولابد من اجتياز المقابلة واستكمال الملف وتسديد المصروفات.

موعد سداد المصروفات لرياض الأطفال

وشددت على تقديم الأوراق الثبوتية واستكمال الملفات وعمل المقابلة وتسديد المصروفات خلال 10 أيام تبدأ من الأحد 24/9/2023، وتنتهي الخميس 5/10/2023، وبعدها سيتم استبعاد الأطفال الذين لم يستكملوا إجراءات القبول.

وأوضحت أنه سيتم إعلان جدول للحضور للتسكين حسب تاريخ ميلاد الطفل تنظيما للعمل، وحرصا على منع التزاحم حفاظا على الصحة العامة.

بيان المدارس التي اكتمل تنسيق رياض الأطفال

وذكرت في بيان المدارس التي اكتمل تنسيق رياض الأطفال بها وهي كما يلي:

- مدرسة الشهيد مقدم أحمد حسين للغات.

- فخر الدقهلية رياض أطفال التجريبية لغات.

- اللغات التجريبية الفرنسية رياض أطفال.

- الفردوس المتميزة رياض أطفال التجريبية لغات.

- الشهيد محمد مصطفى الجوهري الرسمي للغات رياض أطفال.

- رياض أطفال المنصورة المتميزة للغات 2.

- رياض أطفال المنصورة المتميزة للغات 2.

- حافظ عنان الرسمية للغات.

- منية محلة دمنة الرسمية لغات.

- مدرسة أجا الرسمية للغات.

قرموط البهو الرسمية للغات.

الشهيد أحمد إبراهيم موافي المتميزة للغات

طلخا المتميزة للغات 2.

الشهيد المستشار هشام بركات الرسمية للغات

أبو بكر الصديق الرسمية للغات ببطره

بلقاس الرسمية المتميزة للغات

منشاة بسنديلة الرسمية للغات

روضة شربين الرسمية المتميزة لغات

عبد الفتاح عطا الله الرسمية لغات

الحكيم إسماعيل حماد الرسمية للغات

السنبلاوين الرسمية المتميزة للغات

السنبلاوين الرسمية لغات

اللواء عبد العاطي الرسمية للغات بالمقاطعة

تمي الأمديد الرسمية المتميزة للغات

أبو داود الرسمية للغات

ميت غمر الرسمية المتميزة للغات

دقادوس الرسمية للغات

أبو المحاسن سنجاب التجريبية للغات بميت محسـ

محمود العناني الرسمية للغا

عبد الفتاح سالم الرسمية للغات بأوليلة

محمود فرج البنوي التجريبية للغات بأتميدة

محمد حامد الخولي الرسمية للغات

دكرنس الرسمية للغات رياض أطفال

سالم مدين رياض أطفال

كفر الباز الرسمية للغا

كفر الزهايرة الرسمية لغات

الحاجة ثناء مصطفى عبد الكريم الرسمية لغات

الشهيد محمد محمود أحمد المتولي

صلاح سالم للغا

عبد الصمد مزروع الرسمية للغات

نبيه محمود شتا للغات

المستشار أحمد الحفني للغات

بنى عبيد الرسمية للغات رياض أطفال

الحسين بن على للغات

الجمالية الرسمية للغات

سعد الكفافي الرسمية المتميزة للغات

المنزلة الرسمية للغات

محمد عوف الرسمية لغات

المطرية الرسمية للغات