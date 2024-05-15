6 خطوات للاستعلام عن تقديم الأزهر رياض الأطفال 2024

استعلام تقديم الأزهر رياض الأطفال 2024 من الأمور التي يهتم بها الأهالي لحجز مكان لأبنائهم للالتحاق بالمرحلة التمهيدية قبل الانتقال إلى المرحلة الابتدائية، وذلك بالتزامن مع قرب انتهاء العام الدراسي 2023- 2024.

استعلام تقديم الأزهر رياض الأطفال 2024

وحول استعلام تقديم الأزهر رياض الأطفال 2024، فهناك عدد من الخطوات يجب اتباعها، كما يلي.

- تسجيل الدخول إلى بوابة الأزهر الشريف هنـا.

- اختيار خدمات الأزهر الشريف.

- الضغط على أيقونة التقديم لرياض الأطفال الأزهر.

- تسجيل بيانات الطالب.

- كتابة البيانات المطلوبة في استمارة طلب التقديم.

- الضغط على مربع حفظ طلب التقديم.

المستندات المطلوبة

وحول المستندات المطلوبة فمن المتوقع أن تكون هي ذاتها التي أعلن عنها قطاع المعاهد الأزهرية العام الماضي، كما يلي.

- 6 صور شخصية حديثة للتلميذ المتقدم بخلفية بيضاء.

- صورة من البطاقة الصحية للتلميذ والأصل للاطلاع.

- تقرير طبي من التأمين الصحي محددًا به الحالة الصحية للطفل، وما يفيد خلوه من الأمراض المعدية.

- صورة من بطاقة الرقم القومي للوالدين.

- صورة من فاتورة الكهرباء أو المياه أو التليفون الأرضي لإثبات محل الإقامة.

- الدمغات الصحية والتعليمية من مكاتب البريد.

- أصل شهادة ميلاد الطفل ولا يُعتد بصورة منها.

- التقديم بالمعاهد الأزهرية مرحلة رياض أطفال يبدأ من 4 سنوات حتى 5 سنوات و11 شهرا و29 يوما، ويجوز النزول بالسن 6 أشهر كحد أدنى لسن القبول في حالة وجود أماكن شاغرة فقط في الإدارة التي يتم تقديم التلميذ فيها.