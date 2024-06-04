أمين الفتوى: صلاة الاستخارة ليست ركعتين فقط (فيديو)

أجاب الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال من متصلة حول: «هل هناك علامات تظهر لصلاة الاستخارة؟».

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الثلاثاء: «الاستخارة من العبادات المهمة، والصحابة كانوا يقولون سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، يعلمنا الاستخارة كما يعلمنا السورة من القرآن».

وأضاف: «الاستخارة بنعملها علشان عندى أمر فيه حيرة اقبل العريس ده ولا لأ، امشي في التجارة دي ولا لا، الناس تفكر الاستخارة صلاة ركعتين، وهذا خطأ فالاستخارة هى الصلاة الكثير والوحدة منها اثنين، يمكن أصلي ركعتين قبل كل صلاة، يمكن كل فرض نصلي معاه ركعتين بنية الاستخارة والسنة، يمكن أنا أصلي 80 ركعة في اليوم من أجل الاستخارة».

وتابع: «قرار الاستخارة ليس برؤية وليس حلما، وإنّما يكون بتيسير الأمر الذي تستخير فيه الله سبحانه وتعالى، أو انصرافه عنك، فهي دي النتيجة، فالله إما بييسر لك الأمر أو يجعله ينصرف عنك، فالرؤي والأحلام انبعاث لما في خواطر الناس، لو عندي تشكك أزود في صلاة الاستخارة حتى لو ألف مرة حتى يستجاب دعاؤك».