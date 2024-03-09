دعاء الاستخارة بدون صلاة.. أفضل صيغة كما وردت عن النبي

يتساءل البعض عن دعاء الاستخارة بدون صلاة، وما هي الحالات التي يجوز فيها دعاء الاستخارة دون أداء الصلاة، وهو الأمر الذي أوضحته أمانة الفتوى بدار الإفتاء، وتستعرضه «الوطن» في السطور التالية.

دعاء الاستخارة بدون صلاة كما ورد عن النبي

وأكدت دار الإفتاء المصرية، جواز ترديد دعاء الاستخارة بدون صلاة للمرأة الحائض أو لمن لم يجد لديه الوقت لأداء الصلاة، موضحة أن المرء يكتفى بالوضوء وترديد دعاء الاستخارة بدون صلاة، مستشهدة بما ورد عن دعاء النبي -صلى الله عليه وسلم-: «اللهُمَّ إنِّي أسْتَخيرُكَ بعِلْمِكَ، وأسْتَقْدِرُكَ بقُدْرَتِكَ، وأسْألُكَ مِنْ فضلِكَ العَظِيم، فإنَّكَ تَقْدِرُ ولا أقْدِرُ، وتَعْلَمُ ولا أعْلَمُ، وأنْتَ عَلاَّمُ الغُيوبِ، اللهُمَّ إنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أن هذَا الأمرَ – ويُسمِّي حَاجَتَه – خَيرٌ لي في دِيني ومَعَاشي وعَاقِبَةِ أمْري – أو قالَ: عَاجِلهِ وآجِلِهِ – فاقْدُرْهُ لي ويَسِّرْهُ لي، ثمَّ بَارِكْ لي فيهِ، وإنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أنَّ هذا الأمْرَ شَرٌّ لي في دِينِي ومَعَاشي وعَاقِبَةِ أمري – أوْ قالَ: عَاجِلِهِ وآجِلِهِ – فَاصْرِفْهُ عَنِّي، وَاصْرِفْنِي عَنْهُ، واقْدُرْ لِيَ الـخَيْرَ حَيْثُ كَانَ، ثُمَّ أرْضِنِي بِهِ».

دعاء الاستخارة بدون صلاة

وأوضحت الدار، في فتوى لها، أن دعاء الاستخارة بدون صلاة، يبدأ فيه العبد بالثناء على الله عز وجل، ثم الصلاة على النبي بالصيغة الإبراهيمية، التي تُقال بتشهّد الصلاة، ثم قراءة دعاء الاستخارة الوارد في الحديث، وهو: «إِذَا هَمَّ أَحَدُكُمْ بِالأَمْرِ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الْفَرِيضَةِ ثُمَّ لِيَقُلْ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ، فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلا أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلا أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلامُ الْغُيُوبِ اللَّهُمَّ فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ هَذَا الأَمْرَ ثُمَّ تُسَمِّيهِ بِعَيْنِهِ خَيْرًا لِي فِي عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ قَالَ أَوْ فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي فَاقْدُرْهُ لِي وَيَسِّرْهُ لِي ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيهِ اللَّهُمَّ وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّهُ شَرٌّ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي أَوْ قَالَ فِي عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ فَاصْرِفْنِي عَنْهُ [واصرفه عني ] وَاقْدُرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ رَضِّنِي بِهِ».

ولفتت دار الإفتاء إلى أن دعاء الاستخارة بدون صلاة يقول فيه المستخير: «اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الأَمْرَ» يسمّي حاجته، كأن يقول: اللهم إن كنت تعلم أن زواجي من فلانة بنت فلان، أو سفري إلى هذا البلد، أو غير ذلك، ثم يكمل دعاءه ويقول «خَيْرٌ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي..»، فإذا وصل إلى الشق الثاني من الدعاء فقال: «وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الأَمْرَ»، يفعل نفس الشيء ويسمّى حاجته ثم يكمل قوله: «شَرٌّ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي..»، إلى آخر دعاء الاستخارة.