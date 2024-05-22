الإفتاء توضح أوقات الكراهة في الصلاة.. وحكم الاستخارة فيها

أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم صلاة الاستخارة في أوقات الكراهة، وما هى هذه الأوقات التي تكره فيها الصلاة، إذ قد لا يعلم البعض هذه التوقيتات، وهو ما توضحه دار الإقتاء تيسيرا على المسلمين الراغبين في معرفة أحكام وأمور دينهم.

أوقات الكراهة

قالت دار الإفتاء المصرية إنه يُكره أداء صلاة الاستخارة في أوقات معينة، وهي 5 أوقات لا يُصَلَّى فيها إلَّا صلاة لها سبب: بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، وعند طلوعها حتى تتكامل وترتفع قدر رمح؛ وهي عشرون دقيقة بعد الشروق، وإذا استوت حتى تزول.

وأضافت دار الإفتاء المصرية في منشور عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، أن مقدار ذلك مدة 4 دقائق قبل أذان الظهر، وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، وعند الغروب حتى يتكامل غروبها.

حكم الاستخارة في أوقات الكراهة

وأوضحت دار الإفتاء، أن ذلك عند جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية، وإن صلَّاتها في هذه الأوقات جائز مع الكراهة، وتجوز بلا كراهة عند الحنابلة.