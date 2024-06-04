رئيس معهد الفلك يرد على العالم الهولندي بشأن الزلزال المتوقع (فيديو)

علق الدكتور طه رابح، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، على توقعات عالم الزلازل الهولندي الشهير فرانك هوغربيتس، بشأن حدوث زلزال يضرب الأرض خلال الأيام المقبلة.

فرانك هوغربيتس يبحث عن الترند

وقال رابح، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى خلال تقديم برنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن فرانك هوغربيتس ليس عالما ولكنه منجم، ودائما ما يحب الترند، فهو ليس فلكيا أو جيولوجيا كما يزعم البعض.

الزلازل ميزان طبيعي للأرض

وكشف رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، حقيقة توقعات فرانك بشأن حدوث الزلازل، قائلا: «مفيش زلازل خالص مثلما يتردد، الزلازل ميزان طبيعي للأرض يحدث يوميًا، ونحن في منطقة آمنة وليست خطيرة فيما يتعلق بحدوث الزلازل».