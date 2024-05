«استعدوا للخطر».. العالم الهولندي يحذر من زلازل قوية خلال أيام

مخاوف كثيرة قد تحملها الأيام الأخيرة من مايو الجاري، وفقا للتحذيرات المستمرة من عالم الزلازل الهولندي فرانك هوجربيتس، التي يطلقها بناءً على رصد حركة الكواكب والاقترانات، إذ يتوقع حدوث هزات أرضية، وبعد تحقق تنبؤاته برصد حركة اقترانات مساء أمس، توقع عبر صفحته الرسمية على «إكس»، حدث كبير، واصفا إياه بأنه خطير وصادم، معلقا: «كن في حالة تأهب».

في الساعات القليلة الماضية، حذر عالم الزلازل الهولندي، من الفترة المقبلة، بعد رصد حركة اقتران الكواكب والقمر التي تنبأ بحدوثها في الفترة بين 22 و23 مايو الجاري، إذ نشر عبر صفحته الرسمية على «إكس»، مخاوف من زلزال كبير وقوي.

وكتب: «من المرجح أن يؤدي التقارب أو الاقتران بين الكواكب والقمر اليوم إلى نشاط زلزالي قوي أو حتى كبير في الأيام المقبلة.. كن في حالة تأهب»، لافتا إلى أن منطقة التذبذب التي يفترض أن تشهد زلازل قوية في منطقة المحيط الهندي، وأجزاء من قارة آسيا.

Third fluctuation since 14 May over this part of Earth. Marked regions are approximations. pic.twitter.com/kPwPDzA3xm

وأضاف العالم الهولندي، أن المنطقة التي تشهد هزات أرضية وعلى موعد مع زلزال قوي، سيكون الخطر مشابها لزلزال ضرب إندونسيا في 14 مايو الجاري، بقوة 5.5 درجة بالقرب من جزيرة لومبوك، بلغ عمقه 10 كيلومترات، وشعر به عدد كبير من السكان.

A convergence of critical planetary and lunar geometry today will likely result in strong or even major seismic activity in the coming days. Be on extra alert. pic.twitter.com/9iHqM6uG9q