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«استعدوا للخطر».. العالم الهولندي يحذر من زلازل قوية خلال أيام

كتب:

نرمين عزت
02:10 م | الجمعة 24 مايو 2024
العالم الهولندي

العالم الهولندي

مخاوف كثيرة قد تحملها الأيام الأخيرة من مايو الجاري، وفقا للتحذيرات المستمرة من عالم الزلازل الهولندي فرانك هوجربيتس، التي يطلقها بناءً على رصد حركة الكواكب والاقترانات، إذ يتوقع حدوث هزات أرضية، وبعد تحقق تنبؤاته برصد حركة اقترانات مساء أمس، توقع عبر صفحته الرسمية على «إكس»، حدث كبير، واصفا إياه بأنه خطير وصادم، معلقا: «كن في حالة تأهب».

مخاوف جديدة للعالم الهولندي 

في الساعات القليلة الماضية، حذر عالم الزلازل الهولندي، من الفترة المقبلة، بعد رصد حركة اقتران الكواكب والقمر التي تنبأ بحدوثها في الفترة بين 22 و23 مايو الجاري، إذ نشر عبر صفحته الرسمية على «إكس»، مخاوف من زلزال كبير وقوي.

وكتب: «من المرجح أن يؤدي التقارب أو الاقتران بين الكواكب والقمر اليوم إلى نشاط زلزالي قوي أو حتى كبير في الأيام المقبلة.. كن في حالة تأهب»، لافتا إلى أن منطقة التذبذب التي يفترض أن تشهد زلازل قوية في منطقة المحيط الهندي، وأجزاء من قارة آسيا.

وأضاف العالم الهولندي، أن المنطقة التي تشهد هزات أرضية وعلى موعد مع زلزال قوي، سيكون الخطر مشابها لزلزال ضرب إندونسيا في 14 مايو الجاري، بقوة 5.5 درجة بالقرب من جزيرة لومبوك، بلغ عمقه 10 كيلومترات، وشعر به عدد كبير من السكان.

تحقق توقعات سابقة لعالم الزلازل الهولندي

كان العالم الهولندي فرانك هوجربيتس، قد تنبأ في وقت سابق، بهزات أرضية قوية ضربت إيطاليا في الفترة ما بين 17-18 مايو الجاري، متوقعًا أن اقتران الكواكب، يمكن أن يؤدي إلى زلزال قوي وهو ما حدث بالفعل، إذ استيقظ سكان منطقة كامبي فليجري قرب نابولي الإيطالية على 49 هزة ضربت المكان ليلة 21 مايو الجاري.

فترة اقترانات القمر 

موقع «starwalk» المتخصص في علوم الفضاء والفلك، ذكر أنه في الفترة من 20 إلى 26 مايو الجاري، ستحدث عدة اقترانات، بسبب زيارة القمر لكل من العذراء، الميزان، العقرب، الحواء، والقوس.

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بقلم نرمين عزت