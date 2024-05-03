كوارث طبيعية في 3 دول.. زلازل وفيضانات تودي بحياة 107 أشخاص

لقي 97 شخصا مصرعهم في أنحاء متفرقة من العالم بحوادث بشرية وكوارث طبيعية متفرقة، وذلك في 3 من دول العالم.

مصرع واصابة 41 شخصا في باكستان في حادث سيارة

في باكستان، تسبب حادث سيارة في مصرع 20 شخصًا وإصابة 21 آخرين بسبب انحراف الحافلة التي كانت تقلهم عن أحد الطرق الجبلية الضيقة وسقوطها في واد بمنطقة ديامر في إقليم جيلجيت بالتستان، حسبما أفادت قناة جيو نيوز الباكستانية، وانتقلت الشرطة وفرق الإنقاذ إلى مكان الحادث ونقلت المصابين إلى أحد المستشفيات من أجل تلقي العلاج بينهم 5 على الأقل حالتهم خطيرة.

الفيضانات المدمرة تقتل 29 شخصا بخلاف المفقودين في البرازيل

وفي البرازيل، تسببت الفيضانات المدمرة في مصرع 29 شخصا وفقدان 60 آخرين، حسبما أفادت صحيفة متروبوليس البرازيلية.

وسقطت الأمطار الغزيرة على أقصى جنوب البرازيل منذ يوم الاثنين الماضي وأصدر المعهد الوطني للأرصاد الجوية إنذار من المستوى الأحمر وتسببت الأمطار في فيضانات وانهيارات أرضية وانهيار سدود وفقد 10 آلاف شخص منازلهم.

مصرع وإصابة 78 شخصا في الصين

وفي الصين لقي 48 شخصا مصرعهم وأصيب 30 آخرين نتيجة انهيار طريق سريع في مقاطعة قوانغدونغ، جنوبي الصين لتصل إلى 48 شخصا.

وبحسب وكالة الأنباء الصينية «شينخوا» أن الأمطار الغزيرة هطلت في الأسابيع الأخيرة في منطقة قوانجدونج الصناعية، ما أدى إلى فيضانات هائلة وانهيارات أرضية، مما أدى لانهيار بعض الطرق جزئيا.