حدث فلكي نادر يشهده العالم يوم 29 يونيو المقبل.. هل يسبب زلازل وبراكين؟

قبل بزوغ شمس اليوم الثالث من الشهر المقبل، يكون العالم على موعد مع حدث فلكي نادر، إذ تصطف الكواكب الموجودة في نظامنا الشمسي، في مشهد قد لا يراه البعض سوى مرة واحدة في العُمر، وفقًا لما ذكره العلماء.

اصطفاف 6 كواكب وقمر

فعقب أيام قليلة من المقرر أن تصطف 6 كواكب تسمى مجموعة «الكواكب السيارة» المكونة من عطارد والمريخ والمشتري وزحل وأورانوس ونبتون، ويلحق بهم القمر، في خط مستقيم وهو حدث فلكي نادر، ستراه الدول العربية، وفقًا للخبراء الفلكيين، الذين أكدوا إن المشهد ليس حقيقيا بالمعنى الحرفي إنما يتهيأ لنا بسبب ما يحدث في حركات الكواكب.

6 كواكب وسابعهم القمر في خط مستقيم

بحسب ما أكدته وكالة الفضاء الأمريكية «ناسا» فإن أفضل وقت لمشاهدة ظاهرة اصطفاف الكواكب، وتحديدًا يوم العرض المثالي، سيكون في 29 من يونيو المقبل، مع شروق الشمس، إذ ترى الكواكب وراء بعضها أكثر وضوحا.

هل تحدث البراكين والزلازل؟

وفقًا للمصدر، لن تؤدي هذه الظاهرة إلى وقوع الزلازل أو البراكين، وذلك لابتعاد الكواكب السيارة عن الأرض، وتأثير جاذبيتها على الأرض يكاد يكون غير موجود.

آخر مشاهد اصطفاف الكواكب

وشوهدت الظاهرة منذ عامين، إذ اصطفت حينها خمسة كواكب في النظام الشمسي، هي: عطارد والزهرة والمريخ والمشتري وزحل، دون أن يلتحق بها القمر، واستمرت لعدة أيام، وسبقتها هذه الظاهرة من قبل مرة عام 2004.