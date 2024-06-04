«الأرصاد» تكشف طقس 6 أيام مقبلة.. متى تنكسر الموجة الحارة؟
كتب:
عبدالعزيز سلامة
08:02 م | الثلاثاء 04 يونيو 2024
حالة الطقس - تعبيرية
تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية استمرار الموجة شديدة الحرارة على معظم أنحاء البلاد، موضحةً حالة الطقس المتوقعة على مختلف أنحاء البلاد، خلال 6 أيام مقبلة، والتي ترتفع فيها درجات الحرارة إلى ذروتها لتصل إلى 40 درجة مئوية، ثم تبدأ بالانخفاض التدريجي بدءًا من السبت المقبل.
حالة الطقس غدا الأربعاء 5 يونيو
- يسود طقس شديد الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء، لتسجل الحرارة 38 درجة على القاهرة الكبرى، و45 درجة على جنوب الصعيد.
- حار على السواحل الشمالية.
- معتدل ليلا على أغلب الأنحاء.
- مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
- نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.
درجات الحرارة:
- القاهرة: العظمى 38 درجة، الصغرى 25 درجة.
- الإسكندرية: العظمى 31 درجة، الصغرى 21 درجة.
- شرم الشيخ: العظمى 41 درجة، الصغرى 28 درجة.
- أسوان: العظمى 45 درجة، الصغرى 29 درجة.
حالة الطقس يوم الخميس 6 يونيو
- يسود طقس شديد الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء، لتسجل الحرارة 40 درجة على القاهرة الكبرى، و45 درجة على جنوب الصعيد.
- حار على السواحل الشمالية.
- معتدل ليلا على أغلب الأنحاء.
- مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
- نشاط رياح على أغلب الأنحاء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.
درجات الحرارة:
- القاهرة: العظمى 40 درجة، الصغرى 26 درجة.
- الإسكندرية: العظمى 33 درجة، الصغرى 22 درجة.
- شرم الشيخ: العظمى 41 درجة، الصغرى 28 درجة.
- أسوان: العظمى 45 درجة، الصغرى 29 درجة.
حالة الطقس يوم الجمعة 7 يونيو
- يسود طقس شديد الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء، لتسجل الحرارة 40 درجة على القاهرة الكبرى، و45 درجة على جنوب الصعيد.
- شديد الحرارة نهاراً على أغلب الأنحاء.
- حار على السواحل الشمالية.
- معتدل ليلاً على أغلب الأنحاء.
- نشاط رياح على أغلب الأنحاء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.
درجات الحرارة:
- القاهرة: العظمى 40 درجة، الصغرى 27 درجة.
- الإسكندرية: العظمى 31 درجة، الصغرى 22 درجة.
- شرم الشيخ: العظمى 41 درجة، الصغرى 28 درجة.
- أسوان: العظمى 45 درجة، الصغرى 29 درجة.
اعتباراً من السبت وحتى الاثنين
انخفاض طفيف في درجات الحرارة بقيم تتراوح من 3 إلى 4 درجات على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، لتسجل الحرارة 35 درجة على القاهرة الكبرى، و41 درجة على جنوب الصعيد.