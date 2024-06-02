«الأرصاد» تكشف موعد انتهاء الموجة الحارة وتحسن حالة الطقس.. متى الذروة؟

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن موعد انتهاء الموجة الحارة وتحسن حالة الطقس، إذ ستبدأ درجات الحرارة بالانخفاض التدريجي بداية من الأحد المقبل، ليعود الطقس إلى حالته الطبيعية.

موعد انتهاء الموجة الحارة وتحسن حالة الطقس

وبحسب بيان الهيئة عن حالة الطقس اليوم، ستكون ذروة الموجة الشديدة الحرارة، الجمعة المقبلة، على القاهرة والسواحل الشمالية ومدن القناة ومحافظات شمال الدلتا، إذ تظل الأجواء شديدة الحرارة على كل الأنحاء، بسبب كتل هوائية صحراوية ترفع قيم درجات الحرارة العظمي، وهي تتزامن مع مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، يزيد من فترات سطوع أشعة الشمس وارتفاع درجات الحرارة.

درجات الحرارة غدا الاثنين

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 37 والصغرى 13 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 31 والصغرى 11 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 40 والصغرى 15 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 40 والصغرى 10 درجات مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 45 والصغرى 14 درجة مئوية.

درجات الحرارة الثلاثاء 4-6-2024

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 38 والصغرى 14 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 31 والصغرى 12 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 40 والصغرى 16 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 40والصغرى 11 درجات مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 44 والصغرى 15 درجة مئوية.

درجات الحرارة الأربعاء 5-6-2024

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 39 والصغرى 14 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 33 والصغرى 12 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 41 والصغرى 16 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 41والصغرى 11 درجات مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 45 والصغرى 15 درجة مئوية.

درجات الحرارة الخميس 6-6-2024

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 40 والصغرى 13 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 34 والصغرى 12 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 41 والصغرى 15 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 42 والصغرى 11 درجات مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 45 والصغرى 16 درجة مئوية.

درجات الحرارة الجمعة 7-6-2024

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 40 والصغرى 13 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 32 والصغرى 12 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 42 والصغرى 15 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 42 والصغرى 11 درجات مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 45 والصغرى 16 درجة مئوية.