حالة الطقس اليوم.. ارتفاع شديد في درجات الحرارة والعظمى تصل إلى 44

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار تعرض البلاد إلى موجة شديدة من درجات الحرارة حتى اليوم الاثنين وتجاوز درجة الحرارة العظمى 44 درجة مئوية على بعض المناطق من البلاد.

حالة الطقس اليوم

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أنه يسود اليوم طقس شديد الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، حار على السواحل الشمالية، معتدل ليلًا على شمال البلاد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وتصل درجات الحرارة العظمى القاهرة الكبرى إلى 37 درجة مئوية.

وتتوقع «الأرصاد» كذلك أن تنشط حركة الرياح على أغلب الأنحاء خلال فترات متقطعة.

درجات الحرارة اليوم

وتأتي درجات الحرارة اليوم العظمى والصغرى على أنحاء الجمهورية، وفقا لهيئة الأرصاد الجوية كالتالي:

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 37 والصغرى 24 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 30 والصغرى 22 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 40 والصغرى 27 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 29 والصغرى 23 درجات مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 44 والصغرى 27 درجة مئوية.