حالة الطقس الآن.. ارتفاع الحرارة والعظمى تصل إلى 44 درجة

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إنَّ درجات الحرارة السائدة الآن على القاهرة الكبرى هي 31 درجة مئوية، وتستمر في الارتفاع مع تقدم النهار لتصل إلى 37 درجة، موضحة حالة الطقس السائدة على مختلف أنحاء الجمهورية اليوم.

الحرارة تصل إلى 44 درجة

وأضافت «الأرصاد» أنَّ درجات الحرارة العظمى تصل اليوم على جنوب سيناء إلى 40 درجة، وعلى جنوب الصعيد ترتفع حتى تصل إلى 44 درجة مئوية، ليسود طقس شديد الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، حار على السواحل الشمالية، معتدل ليلًا على شمال البلاد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، متوقعة أن تنشط حركة الرياح على أغلب أنحاء الجمهورية خلال فترات متقطعة.

درجات الحرارة اليوم

تأتي درجات الحرارة اليوم العظمى والصغرى على أنحاء الجمهورية، وفقا لهيئة الأرصاد الجوية كالتالي:

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 37 والصغرى 24 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 30 والصغرى 22 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 40 والصغرى 27 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 29 والصغرى 23 درجات مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 44 والصغرى 27 درجة مئوية.