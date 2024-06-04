وزير التعليم لطلاب الثانوية العامة: حيازة المحمول في لجان الامتحانات «جريمة»

وجه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، تعليمات لمديري المديريات التعليمية بالتأكد من دخول الطلاب إلى اللجان بدون أي أجهزة إلكترونية «موبايل- سماعات - ساعات سمارت»، فضلاً عن عدم دخول الملاحظين أيضا بالهاتف المحمول، موجها بالتنبيه على الطلاب بأن حيازة الهاتف المحمول جريمة حتى لو كان مغلقا، كما شدد على إعادة تدوير العمال داخل الإدارات في لجان الثانوية العامة.

كما وجه الوزير خلال اجتماعه مع مديري المديريات بالتأكد من قيام الطالب بتسجيل بياناته على ورقة الإجابة (البابل شيت) (وكراسة إجابة الأسئلة المقالية) وكراسة الأسئلة بصورة صحيحة، ومراجعة الملاحظين والتوقيع عليها بصحة البيانات.

مراجعة كاميرات المراقبة داخل اللجان

وشدد الوزير على مراجعة كاميرات المراقبة داخل اللجان والتأكد من صيانتها، لرصد أي أعمال غش داخل اللجان، ورصد أية مخالفات في حينها، وذلك من خلال غرف العمليات؛ لضمان انضباط سير الامتحانات، مشددًا بأنه في حال حدوث أي مشكلة للكاميرات، تقع تحت مسؤولية الملاحظ ورئيس اللجنة.

تطبيق الضوابط المنظمة لأعمال الامتحانات في حالة وجود غش

شدد وزير التعليم أيضا على تطبيق الضوابط المنظمة لأعمال الامتحانات في حالة وجود غش، وتطبيق القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم (205) لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.