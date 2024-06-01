وزير التعليم يطمئن طلاب الثانوية العامة: لا انقطاع في الكهرباء أثناء الامتحانات

وجه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، رسالة طمأنه لطلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور، مؤكدا التنسيق مع وزارة الكهرباء لعدم قطع الكهرباء أثناء سير امتحانات الثانوية العامة 2024.

وأكد وزير التربية والتعليم، أنه سيتم عمل حركة تغييرات في قادات التربية والتعليم في المديريات والإدارات بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2024، وهناك تقييم مستمر للجميع بامتحانات الثانوية العامة 2024، ولا تهاون مع المقصرين، وكله تحت المنظار.

وأضاف: «لا تفاوض في منع الغش في لجان امتحانات الثانوية العامة 2024، والوزارة لن تتساهل مع الغشاشين وإجراءات التفتيش مستمرة».