وزير التعليم: مستحيل تسريب أسئلة الثانوية العامة

قال الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، إنه تم إبلاغ الجهات الأمنية بأسماء جروبات الغش الإلكتروني الموجودة على كل التطبيقات، مؤكدًا أنه لا يمكن حدوث تسريب في امتحانات الثانوية العامة، أو أن تخرج الأسئلة قبل الساعة التاسعة بدقيقة واحدة، وسيتم ضبط أي طالب يغش إلكترونيا بعد خمس دقائق من تصوير الورقة ونشرها.

وفيما يتعلق بوجود مراوح في لجان الثانوية العامة، قال وزير التربية والتعليم، خلال لقاءه مع الصحفيين، إنه يحق للطالب اصطحاب المروحة معه، ولكن لن يُسمح له بوضعها أمامه، ولكن توضع في أحد جوانب الفصل.

وبالنسبة للغة الثانية بالشهادة الإعدادية، قال الوزير إن اختيار اللغة الثانية في المرحلة الإعدادية، من حق الطالب، ولا يتم إجباره على مادة بعينها، واللائحة تقول كذلك.