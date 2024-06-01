رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

وزير التعليم يعلن موعد تسليم التابلت لطلاب أولى وثانية ثانوي

كتب:

أميرة فكري
02:20 م | السبت 01 يونيو 2024
الدكتور رضا حجازي

الدكتور رضا حجازي

أعلن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تسليم التابلت لطلاب أولى وثانية ثانوي الذين لم يحصلوا عليه هذا العام، خلال إجازة الصيف، أو مع بداية العام الدراسي الجديد.

وفيما يخص مكافآت المشاركين في امتحانات الثانوية العامة، قال وزير التعليم، خلال لقائه مع الصحفيين بهيئة الأبنية التعليمية، إنه جرى صرف حافز إثابة للمعلمين المشاركين في امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية العام الماضي، موضحا أن قيمة هذا الحافز مرضية جدا، ونتمنى أن نستطيع الاستمرار في صرفها سنويا.

اقرأ المزيد:

آخر موعد للتقديم على وظائف التربية والتعليم 2024.. باق يومان فقط

وزير التربية والتعليم: وظائف المستقبل تعتمد على تطور العلوم والتكنولوجيا

خطوات التقديم لمسابقة التربية والتعليم 2024 عبر بوابة الوظائف الحكومية

سجّل الآن.. رابط التقديم على 18 ألفا و886 وظيفة معلم مساعد بوزارة التربية والتعليم
بقلم أميرة فكري