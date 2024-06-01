وزير التعليم يعلن موعد تسليم التابلت لطلاب أولى وثانية ثانوي

أعلن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تسليم التابلت لطلاب أولى وثانية ثانوي الذين لم يحصلوا عليه هذا العام، خلال إجازة الصيف، أو مع بداية العام الدراسي الجديد.

وفيما يخص مكافآت المشاركين في امتحانات الثانوية العامة، قال وزير التعليم، خلال لقائه مع الصحفيين بهيئة الأبنية التعليمية، إنه جرى صرف حافز إثابة للمعلمين المشاركين في امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية العام الماضي، موضحا أن قيمة هذا الحافز مرضية جدا، ونتمنى أن نستطيع الاستمرار في صرفها سنويا.