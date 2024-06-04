ذكرى ميلاد محمود عبد العزيز.. تفاصيل ظهور نادر مع زوجته الأولى

سنوات عديدة قضاها الفنان محمود عبد العزيز في إمتاع الجماهير، في الدراما والسينما، علاقة حب نشأت بينه وبين الناس جعلت العديد منهم يحتفي بذكرى ميلاده اليوم، ومن ضمنها ظهوره النادر مع زوجته الأولى.

الظهور الوحيد على الشاشة

ظهرت الزوجة الأولى لمحمود عبد العزيز في لحظات نادرة ولقاء تليفزيوني بثته قناة «ماسبيرو زمان» وأجراه معه سمير صبري في فرنسا أثناء رحلته العلاجية: «كنا مش بنظهرله القلق بتاعنا، وبندخل وإحنا مبتسمين وحقه أنه يبقى قلقان، وحظه حلو أنه كان عامل رجيم قبل العملية دلوقتي بها جان أكتر»

حب الجماهير لمحمود عبد العزيز

«مكنتش فاكر إن الناس بتحبني كده» تأثر الساحر من حب الناس له والسؤال عنه خلال فترة مرضه، حيث كان يعاني من وجود كيس على البنكرياس، وذكر خلال لقائه مع سمير صبري، أن هذا الأمر رفع من روحه المعنوية، وجعله يقاوم لكي يعود إلى الشاشة من جديد «كل الناس بتسأل عليا، وده عمل لي شفاء سريع جدًا، وأنا بحاول بقدر الإمكان إني أسعد الناس».

آخر أعمال الساحر محمود عبد العزيز

ابتعد محمود عبد العزيز عن السينما في سنواته الأخيرة، لكنه كان حاضرًا وبقوة في الدراما، حيث قدم أكثر من عمل درامي آخرها مسلسل رأس الغول، الذي عرض عام 2016، وهو العام الذي شهد رحيله أيضاً، في يوم 16 من نوفمبر عن عمر ناهز 70 عاما.