محمد محمود عبد العزيز وزوجته يؤديان مناسك العمرة: «قضينا رأس السنة مع ربنا»

حرص الفنان والمنتج محمد محمود عبد العزيز على أداء مناسك العمرة رفقة زوجته الفرنسية الجزائرية سارة، مساء أمس الأحد، حسبما كشف عبر حسابه الرسمي بتطبيق إنستجرام.

ونشر محمد محمود عبد العزيز، صورا من أمام الكعبة، وعلق عليها: «أحلى ليلة رأس سنة قضيتها في حياتي وأنا بين ايدين ربنا، بحمده وبشكره على فضله ونعمه، واحكيله واشكيله وأدعوه، اللهم تقبل يا رب، واللهم لك الحمد والشكر، ربنا يكتبها لكل مشتاق».

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وأضاف في منشوره: «كل سنة وأنتم طيبين وبخير، وإن شاء الله 2024 تكون سنة سعيدة مليانة خير عليكم كلكم، أسألكم الفاتحة والدعاء لأبويا ولكل من رحلوا عنا».

تفاعل كبير على منشور محمد محمود عبد العزيز

وحظي منشور الفنان محمد محمود عبد العزيز على تفاعل كبير من متابعيه سواء من داخل الوسط الفني أو خارجه، وعلق الفنان أحمد زاهر: «الله عليك»، فيما هنأت الفنانة دنيا عبدالعزيز صديقها بالعمرة قائلة: عمرة مقبولة.