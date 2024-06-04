زيت طبيعي يعالج الآم العظام في دقائق.. بديل العمليات الجراحية

تعد الزيوت الطبيعية واحدة من الحلول المنزلية، التي يمكن استخدامها لتسكين الآلام وتخفيفها قدر الإمكان، ذلك بدلا من اللجوء إلى العمليات الجراحية؛ الأمر الذي يبدو سهلًا، وذلك نظرًا لفوائد هذا الزيت، والتي قد يجهلها الكثيرون ويمكن معرفتها في التقرير التالي.

زيت طبيعي يعالج الآم العظام

قدم موقع «هيلثي» معلومات عدة عن زيت طبيعي ثبتت فعاليته في علاج الآم العظام، والعمل على تخفيفها قدر الإمكان، والتي يعالجها دون ترك أي آثار جانبية على الجسم، فمجرد وضعه كدهان موضعي على الجسم، يتخلل إلى الأجزاء الداخلية، ويعمل على تسكينها بشكل ملحوظ.

زيت إكليل الجبل واحد من الزيوت الطبيعية التي تساعد على تسكين الألم في المفاصل إلى حد كبير، وذلك عبر امتصاص الجلد للجزيئات الموجودة في زيت إكليل الجبل، والتي تؤثر بدورها على تحسين مناطق الألم المختلفة.

كيف يعمل زيت إكليل الجبل؟

زيت إكليل الجبل له تأثير بالغ الأهمية، الأمر الذي توصلت إليه إحدى الدراسات التي أجريت عام 2017 على مجموعة من الأشخاص وصلوا إلى نحو 46 شخصا يعانون من الآم العظام، وبمجرد دهنه لنحو 4 أسابيع ساعد على خفض الألم بشكل تدريجي.

استخدام زيت إكليل الجبل كعلاج موضعي

يساعد زيت إكليل الجبل في تحسين الآم العضلات والعظام، وذلك عبر تجربة وضعه بهذه الطريقة:

وضع إكليل الجبل 3 مرات يوميًا لمدة ثلاثة أيام.

تكرار هذا الأمر يساعد على تخفيف الآم العضلات والعظام.

يساعد زيت إكليل الجبل على علاج الآم العظام خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من الفشل ويلزمهم الأمر لغسيل كلوي من حين لآخر.

ومن جانبه، أشار أحمد منصور، طبيب أعشاب خلال حديثه لـ«الوطن» إلى أن إكليل الجبل أو الروز ماري يساعد بدوره في الحفاظ على وظائف الكلى، إلى جانب قدرته على تهدئه الآم العظام والمفاصل باعتباره مهدءا جيدا للعضلات إلى جانب قدرته على تقوية جهاز المناعة وذلك راجع لاحتوائه على خصائص المواد المضادة للالتهابات والأكسدة والسرطان أيضًا.