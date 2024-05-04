بعد تغيير عظام فك الفنان أحمد رزق.. معلومات مهمة عن عملية تطعيم الأسنان

خضع الفنان أحمد رزق، إلى عملية جراحية لتغيير عظام الفك بالكامل، مُنع على إثرها من الحديث، ومثل هذه العمليات يطلق عليها اسم «تطعيم الأسنان»، لكن ربما لا يعرف البعض عنها معلومات كافية أو سبب اللجوء إليها، لذا نستعرض أبرز المعلومات عن تلك العملية.

سبب اللجوء إلى تغيير العظام

اللجوء إلى تغيير العظام بالكامل، له عدة أسباب قد تصل إلى تآكل عظام الفك، ما يتطلب إجراء عملية جراحية لتغييرها، ومن أبرز أسبابها الإصابة بمرض السكري، أو السرطان في منطقة معينة من الفك، أو الكيس الدهني، ما يؤدي إلى التآكل، لذلك يجب زراعة العظام حتى تتم زراعة الأسنان، وهو ما يعرف بـ«تطعيم الأسنان»، وفق ما رواه الدكتور عمرو محسن فتحي، طبيب أسنان.

وتختلف الحالة التي تلجأ إلى زراعة العظام من شخص لآخر، لأن ليس جميع العظام متطابفة، فهناك من يتمتع بعظام قوية أو ضعيفة، ومع اتباع العادات السيئة مثل التدخين أو الكحول، أو عدم الاهتمام بالأسنان، يؤدي إلى ضعفها وتآكلها، واللجوء إلى زراعة الأسنان، هكذا أوضح «عمرو» خلال حديثه لـ«الوطن».

ما عملية تطعيم الأسنان؟

«تطعيم الأسنان» أو تغيير عظام الفك، هو ما يعرف بتهيأت الفك، حتى تتم زراعة الأسنان، على حد تعبير طبيب الأسنان، مشيرًا إلى أنه يجب اتباع العادات الإيجابية للحفاظ على صحة الأسنان جيدًا، وتجنبًا للجوء إلى عملية تغيير العظام أو تطعيم الأسنان، موضحًا أنه يتم التعرف على الحالة التي يمر بها المريض قبل العملية الجراحية، عن طريق معرفة التاريخ المرضي له، أو عمل أشعة مقطعية على الفك.