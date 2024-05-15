روشتة مهمة لعلاج آلام العظام.. «مفاصلك مش هتوجعك تاني»

دائمًا ما ينصح أطباء العظام، مرضاهم بضرورة إنقاص وزنهم كي تتحسن الأعراض التي يشعرون بها وتزول آلامهم، إذ يشكل فقدان الوزن نسبة كبيرة من رحلة علاج الشخص خاصة إذا كان مصابًا بكسور أو التهابات وخشونة المفاصل، وهو ما شدد عليه الدكتور ماريو ميخائيل، استشاري جراحة العظام والعمود الفقري.

تأثير زيادة الوزن على العضلات

«ميخائيل» شرح خلال لقائه ببرنامج «8 الصبح» المذاع على قناة «DMC»، أن أغلب أمراض العظم سواء مشكلات الركبة أو الظهر والرقبة سببها المسنة المفرطة، مشيرًا إلى أنّ زيادة الوزن تؤدي إلى زيادة كمية الدهون الموجودة في الجسم التي بدورها تسبب ضعف العضلات: «عندما تكون كمية الدهون حول العضلات أكثر من قوة العضلة، يؤدى ذلك إلى الإرهاق السريع للعضلة ولا تستطيع أن تؤدي المجهود المطلوب».

كيفية الاهتمام بصحة العظام

وتابع أنّ صحة العظام مرتبطة ببعض العناصر الغذائية الأساسية، وهي الكالسيوم وفيتامين د، والماغنسيوم، وفيتامين B12، إضافة إلى البروتين، والكالسيوم الموجود في الألبان ومنتجاتها ومشتقاتها والخضروات، وB12 موجود في الأسماك والطيور، بينما فيتامين د مصادره الشمس وصفار البيض والفاكهة وبعض البروتين والسلمون والتونة، والماغنسيوم موجود في الفاكهة خاصة الموز وبعض الخضروات غنية بالماغنسيوم.