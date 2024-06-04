بعد انتشاره في أوروبا.. معلومات عن فيروس PUUV القاتل

حالة من الذعر اجتاحت أوروربا بعد انتشار فيروس قاتل يعرف بـPUUV، والذي أدى إلى إصابة شخصين به، وذلك نتيجة إصابتهما بحمى نزيفية فيروسية تشبه إلى حد كبير الإيبولا، والتي انتشرت مؤخرًا وصنفت على كونها أحد الأمراض النادرة التي تصيب البشر.

أعراض فيروس PUUV

فيروس PUUV واحد من الأمراض القاتلة التي تختلف أعراضها من شخص لآخر وفقًا لصحيفة «ديلي إسكربس»، والتي أشارت إلى تشابه الأعراض بينه وبين إيبولا ويمكن استعراض أعراض الأخير بحسب منظمة الصحة العالمية فيما يلي:

الشعور بالتعب.

الصداع.

آلام العضلات والمفاصل.

ألم في العينين.

مشاكل في الرؤية.

زيادة الوزن.

ألم في البطن.

فقدان الشهية.

تساقط الشعر.

مشاكل جلدية.

اضطراب النوم.

فقدان الذاكرة.

فقدان السمع.

الاكتئاب

القلق.

فيروس PUVV هو أحد أنواع فيروسات Orthohantavirusk، التي تصيب عددا كبيرا من البشر، وتؤدي الإصابة إلى حدوث ما يعرف بالحمى النزفية أو «اعتلال الكلى الوبائي»، كما ذهبت منظمة الصحة العالمية إلى أن مرض الإيبولا يصيب الإنسان، وينتقل عادة من الحيوانات البرية أو بالعدوى من المصابين إلى الأصحاء، وبلغ معدل الوفاة به بين المصابين إلى نحو 50% تقريبًا، وتراوح المعدل خلال موجات التفشي السابقة بين 25% و90%.

التشخيص والعلاج

وذهبت منظمة الصحة العالمية إلى أن فيروس PUUV يمكن تشخيصه وعلاجه عبر الآتي: