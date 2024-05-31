رسالة من «العليا للفيروسات» بشأن فيروس كورونا: «احذروا التقلبات الجوية»

كشف الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب وعضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية، التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تفاصيل جديدة بشأن فيروس كورونا ومتحوراته، مؤكدًا أنّ الفيروس ما زال موجودًا ولكن قوته أقل بكثير من السابق، فيما تكمن خطورة المتحورات الجديدة في سرعة الانتشار، وانتقال العدوى بين المواطنين.

التعامل مع تقلبات الطقس

وأكّد عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، ضرورة الحذر لتجنب الإصابة بالفيروس، لاسيما أصحاب الأمراض المزمنة ومن يعانون من ضعف المناعة، كما أنه يجب التعامل مع تقلبات الطقس بحذر.

ونصح المرضى الذين يعانون من أمراض الجيوب الأنفية، بضرورة تطبيق التعليمات الصحية التي تقيهم من أي أعراض تؤدي إلى الإصابة بسرعة، موضحًا أنه وفقًا للبيانات الرسمية، فإن مصر خالية من أي متحورات خطيرة للفيروس، والوضع الصحي مطمئن.