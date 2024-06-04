عاجل.. مفاجأة في موعد عيد الأضحى.. هل يكون الاثنين أول أيام العيد؟

يترقب المسلمون حول العالم الإعلان عن رؤية هلال شهر ذي الحجة استعدادًا لبدء صيام التسع الأوائل من الشهر الهجري وموعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك، إذ يُعدّ شهر ذي الحجة شهرًا استثنائيًا يختلف عن باقي الشهور الهجرية، إذ لا يتم تحديده بالرؤية الفلكية فقط، بل يتم إثبات بدايته برؤية هلاله.

رؤية هلال شهر ذي الحجة

وكان مركز الفلك الدولي أعلن استحالة رؤية هلال شهر ذي الحجة الذي يوافق 6 يونيو الجاري سواء بالعين المجردة أو التلسكوب، في العديد من دول العالم الإسلامي، ومنها السعودية ومصر، وهو ما يمكن أن يؤثر على حسابات موعد عيد الأضحى المبارك الفلكية، إذ يقول المهندس عصام جودة، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لعلوم الفلك وعضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء، إنّ استحالة الرؤية سببها قِصر عُمْر الهلال الذي يستغرق نحو 4 ساعات و14 دقيقة فقط، وبالتالي يغرب بعد غروب الشمس بفترة وجيزة لا يكفي للرؤية البصرية.

وأضاف رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لعلوم الفلك، خلال حديثه لـ«الوطن»، أنّ هلال شهر ذي الحجة يكون صغير جدًا، ويتسبب وهج الشمس في طمسه تمامًا حتى يغيب عن الأفق، لذا يستحيل رؤيته تمامًا يوم الخميس الموافق 6 يونيو على الرغم من ميلاد الهلال، ولكنه سيكون مرئيًا بالعين المجردة والتلسكوبات يوم الجمعة الموافق 7 يونيو.

وكانت المحكمة العليا في المملكة العربية السعودية أعلنت تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة لعام 1445هـ الموافق 2024 عند غروب شمس يوم 29 ذو القعدة، ودعت المحكمة جميع المسلمين إلى تحرّي الهلال سواء بالعين المجردة أو باستخدام المقراب، كما شجعت على الانضمام إلى اللجان المتخصصة في المناطق المختلفة لهذا الغرض، أو تقديم الشهادة للمحكمة في حال ثبوت رؤية الهلال، ويقول المهندس عصام جودة: «السعودية دائمًا بتعتمد أن لو حد شهد أنّه شاف الهلال طالما الحسابات بتقول إن الهلال موجود بيعلنوا رؤية الهلال وبيبدأو الشهر، لكن لو الحسابات قالت إنّ الهلال مش موجود أصلًا مبياخدوش بالشهادة، وده حديثًا وماشيين بالنظام ده آخر 4 أو 5 سنين».

ويتوقع «جودة» أن يُعلن يوم الجمعة أول أيام شهر ذي الحجة إذا أعلنت السعودية رؤية الهلال، ويكون السبت الموافق 15 يونيو يوم وقفة عرفات، ليكون الأحد 16 يونيو أول أيام عيد الأضحى المبارك، وإن استحالة رؤية هلال ذي الحجة، فإن أول أيام الشهر الهجري سيكون السبت الموافق 8 يونيو، ويكون أول أيام عيد الأضحى المبارك الاثنين 17 يونيو.

اقتران القمر مع الشمس

وكان الدكتور أشرف تادروس، أستاذ الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية ورئيس قسم الفلك السابق، قال إنّ يوم الخميس 6 يونيو تشهد السماء اقتران القمر مع الشمس فيشرق معها ويغرب معها، فلا يترائى أبدًا بالتلسكوبات أو بالعين المجردة في السماء طوال الليل، خاصة وأنّ وجهه المضيئ يكون مواجهًا للشمس ووجهه المظلم مواجهًا للأرض، وإلى أن يخرج القمر من حالة الاقتران مع الشمس حينئذ يولد القمر الجديد، موضحًا أن رؤية الهلال الجديد بالعين المجردة تعتمد في الأساس على فترة بقاء القمر الوليد في السماء أثناء الشفق المسائي (الغسق) بعد غروب الشمس مباشرة، كما تعتمد رؤيته أيضًا على صفاء السماء وخلوها من السحب والغبار.