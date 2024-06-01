أدعية العشر الأوائل من ذي الحجة.. 10 صيغ مستحبة

أدعية العشر الأوائل من ذي الحجة، من الأمور المستحبة مع دخول شهر ذي الحجة، إذ يلجأ المسلمين إلى الدعاء والتقرب من الله أملا أن يغفر لهم عز وجل ذنوبهم، فيكثروا من الأدعية وذكر الله عز وجل، لذلك نقدم من خلال «الوطن» بعض الأدعية المستحب ترديدها، بحسب دار الإفتاء، والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالأزهر الشريف.

أدعية العشر الأوائل من ذي الحجة

نشرت دار الإفتاء المصرية، في مقطع فيديو عبر صفحتها الرسمية أدعية مستحبة في العشر الأوائل ذي الحجة، مؤكدة أنها أيام مباركة، يجب أن يقبل فيها كل مسلم على ذكر الله سبحانه وتعالى، مؤكدة أن كل الأذكار حسنة، ومنها لا إله إلا الله، لافتة إلى إنه يستحبُّ الإكثار من الذكر إذ قال الله عز وجل: «وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ».

وحول أدعية العشر الأوائل ذي الحجة، أوضح عبدالغني هندي، عضو مجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالأزهر الشريف، في حديثه، لـ«الوطن»، أن العشر الأوائل من شهر ذي الحجة من الأيام المباركة، التي يجب فيها التقرب إلى الله بصالح الأعمال، ويجب أن يكثر فيها المسلمين من ذكر وشكر الله سبحانه وتعالى.

وقال عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالأزهر الشريف، إنه من ضمن الأذكار المستحبة في العشر الأوائل من ذي الحجة، الأدعية التالية:

- لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لطلب الرحمة والمغفرة من الله عز وجل.

- كثرة الحمد والتكبير، بقول «الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر».

أدعية مستحبة في العشر الأوائل من ذي الحجة

وفي سياق تناول أدعية العشر الأوائل من ذي الحجة، أكد «هندي» أنه لا يوجد صيغة محددة للدعاء، إذ يستطيع المسلم أن يدعو ربه بما يشاء وقتما يشاء، وهناك الكثير من الأدعية التي يمكن من خلالها التقرب إلى الله سبحانه وتعالى في تلك الأيام المباركة، منها:

- الدعاء بآية سورة البقرة: «رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ»، لطلب النصرة والصبر من الله سبحانه وتعالى.

ـ اللهمَّ اغفر لنا وارحمْنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، فطلب المغفرة من الله سبحانه وتعالى في أيام ذي الحجة أكثر أمر يجب أن يسعى العبد إليه، طالبًا الرحمة والمغفرة من الله.

- اللهم باعد بيني وبين خَطَايَايَ، ونقني كما يُنقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد.