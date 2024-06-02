موعد صيام العشر من ذي الحجة.. اعرف فضلها والأعمال المستحبة فيها

مع حلول شهر ذي الحجة المبارك يزداد شعور المسلمين بالخشوع والرغبة في نيل ثواب الله عز وجل، وتتعدد الفرص المباركة في هذا الشهر ومن أهمها صيام العشر من ذي الحجة، التي تبدأ من يوم التاسع من ذي الحجة، أي بعد يوم عرفة، وتستمر حتى يوم العاشر، وهو يوم عيد الأضحى المبارك.

موعد صيام العشر من ذي الحجة

وقالت دار الإفتاء في فتوى لها إنه بعد رؤية غرة الهلال وتحديد موعد صيام العشر من ذي الحجة وغرة الشهر المبارك، تحل علينا أيام مباركة لها فضائل وآداب كثيرة، يستحب للمسلم أن يستغلها منها أيام شريفة ومفضلة، يضاعف العمل فيها، ويستحب فيها الاجتهاد في العبادة، وزيادة عمل الخير والبر بشتى أنواعه، فالعمل الصالح في هذه الأيام أفضل من العمل الصالح فيما سواها من باقي أيام السنة.

واستشهدت دار الإفتاء بما روى ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَا مِنْ أَيَّامٍ الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيهَا أَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ» يَعْنِي أَيَّامَ الْعَشْرِ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ؟ قَالَ: «وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ، إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ، فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ».

فضل العشر من ذي الحجة

وتابعت الإفتاء حديثها أنه سوف يتم تحديد موعد صيام العشر من ذي الحجة يوم 6 يونيو الجاري، قائلة إن هناك عدد من الآداب الواردة في عشر ذي الحجة لمن يعزم على الأضحية، منها: ألا يمس شعره ولا بشره؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِذَا دَخَلَتِ الْعَشْرُ، وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ، فَلَا يَمَسَّ مِنْ شَعَرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئًا»، لافتة إلى أن المراد بالنهي عن أخذ الظفر والشعر: هو النهي عن إزالة الظفر بقَلْم أو كَسْر أو غيره، والمنع من إزالة الشعر بحلق أو تقصير أو نتف أو إحراق، أو أخذه بنورة أو غير ذلك، وسواء شعر الإبط والشارب والعانة والرأس وغير ذلك من شعور بدنه، والنهي عن ذلك كله محمول على كراهة التنزيه وليس بحرام.

صيام يوم العاشر من ذي الحجة

ولفتت دار الإفتاء خلال حديثها عن موعد صيام العشر من ذي الحجة، إلى أنَّه يحرم باتفاقٍ صيام يوم العاشر من ذي الحجة؛ لأنه يوم عيد الأضحى، فيحرم صوم يوم عيد الفطر، ويوم عيد الأضحى، وأيام التشريق، وهي ثلاثة أيام بعد يوم النحر؛ وذلك لأن هذه الأيام منع صومها؛ لحديث أبي سعيد رضي الله عنه: «أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نَهَى عَنْ صِيَامِ يَوْمَيْنِ؛ يَوْمِ الْفِطْرِ، وَيَوْمِ النَّحْرِ» رواه البخاري ومسلم واللفظ له.