متحدث «الخارجية»: المجتمع الدولي لم يعد يتحمل الانتهاكات الإسرائيلية في غزة

قال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن التحركات المصرية المكثفة على المستوى الدولي تستهدف شرح الموقف العربي بشكل متكامل بهدف التوصل لوقف فوري لإطلاق النار في غزة، وضمان النفاذ الكامل للمساعدات الإنسانية إلى الشعب الفلسطيني.

«أبو زيد»: مصر تسعى لوقف إطلاق النار في غزة

وأضاف «أبو زيد»، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «في المساء مع قصواء»، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على فضائية «سي بي سي»، أن التحركات التي تقوم به مصر على المستوى الخارجي تستهدف شرح الموقف العربي، ووضع الخطوط الحمراء، والتأكيد على ضرورة العمل لوقف إطلاق النار وتنفيذ قرارات مجلس الأمن بإدخال المساعدات إلى غزة، وضرورة فتح المعابر التي تؤدي الى إدخال هذه المساعدات.

وذكر «أبو زيد»، أنه تم التأكيد على رفض أي إجراءات تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني وتصفية القضية، موضحا أن هذه التحركات لاقت صدى واسعا على المستوى الأوروبي، وهناك تشجيع من الدول الأوروبية التي أقدمت على الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وهو ما أعطى أملا لهذا الشعب في إقامة دولته المستقلة.

واختتم المتحدث الرسمي بوزارة الخارجية: «المجتمع الدولي لم يعد يتحمل الانتهاكات الإسرائيلية في غزة، والدولة المصرية تبعث رسائل تقدير للدول الأوروبية التي اعترفت بدولة فلسطين».