«اعرف مجموعك».. توزيع درجات مواد الصف الثالث الإعدادي 2024 بالمحافظات

أعلن عدد كبير من المحافظات نتيجة الشهادة الإعدادية، فيما يطرح العشرات من الطلاب تساؤلات حول توزيع مواد الصف الثالث الإعدادي 2024، والمجموع الكلي، خصوصًا في المحافظات التي لم تظهر النتيجة بها حتى الآن، فيما شهدت أغلب المحافظات ارتفاعًا كبيرًا في نسبة النجاح مقارنة بالأعوام الماضية، مما يبعث الطمأنينة في قلوب باقي الطلاب الذين ينتظرون إعلان النتيجة.

وتستعرض «الوطن» تفاصيل توزيع درجات مواد الصف الثالث الإعدادي 2024 بالمحافظات، في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

توزيع درجات مواد الصف الثالث الإعدادي 2024

وأعلنت مديريات التربية والتعليم بالمحافظات، تفاصيل توزيع درجات مواد الصف الثالث الإعدادي 2024 إذ يبلغ مجموع الصف الثالث الإعدادي 280 درجة، تنقسم إلى 140 درجة في الترم الأول، و140 درجة في الترم الثاني.

ودرجات مواد الصف الثالث الإعدادي 2024 مقسمة بواقع 80 درجة للغة العربية، و60 درجة للغة الإنجليزية، و40 درجة للدراسات الاجتماعية، و40 درجة للعلوم، و60 درجة للرياضيات.

توزيع درجات النحو الصف الثالث الإعدادي 2024

وبحسب بيان مديريات التربية والتعليم، فإنّ توزيع درجات النحو الصف الثالث الإعدادي 2024 يشمل 10 درجات توزع على كافة الأسئلة، بينما يتضمن توزيع درجات امتحان اللغة العربية 2024 والمكون من 40 درجة في الترم الثاني على 7 درجات للتعبير، و9 درجات، و10 درجات، و10 درجات، ودرجتين للخط، ودرجتين للإملاء.

توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي 2024 علوم

وفيما يخص توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي 2024 علوم، فإنّ كل سؤال تحدد له 5 درجات، بينما يأتي توزيع الدرجات لأسئلة امتحان العلوم للصف الثالث الإعدادي 2024 بالتفصيل كالآتي:

توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي 2024 الدراسات

يتضمن توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي 2024 في مادة الدراسات 5 درجات لكل سؤال رئيسي على حدة، ليكون إجمالي مجموع مادة الدراسات 20 درجة في الترم الثاني مثل امتحان العلوم.

توزيع درجات امتحان الجبر للصف الثالث الإعدادي 2024

وحددت مديريات التربية والتعليم بالمحافظات، توزيع درجات امتحان الجبر للصف الثالث الإعدادي 2024، إذ يبلغ 15 درجة في كل ترم على حدة، ويتكون كل امتحان من 5 أسئلة، حيث تتكون الأسئلة من 6 مفردات كل منها بدرجة، والمقالي وعليه 4 درجات، وأسئلة مقالية بـ 5 درجات.

توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي 2024 اللغة الإنجليزية

وبحسب التربية والتعليم فإنّ توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي 2024 اللغة الإنجليزية والمكون من 30 درجة في الترم الثاني، منها 5 درجات للمحادثة، و4 درجات لسؤال اختر، و6 درجات في القطعة، و3 درجات للسؤال الرابع اختر، و5 للخامس أكمل، و7 للسادس البرجراف.