حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، توزيع درجات امتحان الجبر والإحصاء الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2024، والنهاية الكبرى والصغرى، والذي أداه الطلاب اليوم، وفقا للجداول المعلنة والمعتمدة رسمياً من المحافظين.

توزيع درجات امتحان الجبر والإحصاء الشهادة الإعدادية الترم الثاني

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، توزيع درجات امتحان الجبر والإحصاء للشهادة الإعدادية الترم الثاني 2024، مشيرة إلى أنّ الامتحان مكون من 5 أسئلة الأول منها اختيار من متعدد مكون من 6 مفردات بـ6 درجات و4 أسئلة مقالية كل منها بـ6 درجات.

وأضافت وزارة التعليم، أنّ النهاية الكبرى لكل من ورقة الجبر وورقة الهندسة لمجموع الفصلين الدراسيين هو 30 درجة بواقع 15 درجة لكل فصل دراسي، وتكون النهاية الكبرى لدرجة الرياضيات في الفصلين الدراسيين 60 درجة والنهاية الصغرى للمادة 30 درجة.

طلاب الإعدادية يؤدون امتحانات الجبر

ويؤدي طلاب الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الجيزة، اليوم، امتحان مادة الجبر والإحصاء والكمبيوتر، فيما يؤدي الطلاب في محافظة الجيزة امتحان اللغة الإنجليزية وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة؛ للحفاظ على المعلمين والطلاب في لجان امتحانية مؤمّنة.