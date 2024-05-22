توزيع درجات امتحان الهندسة لطلاب الشهادة الإعدادية 2024

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، توزيع درجات امتحان الهندسة الشهادة الإعدادية 2024، والذي أداه الطلاب اليوم في امتحانات نهاية العام الدراسي للصف الثالث الإعدادي بمحافظة القاهرة، وفقا للجداول المعتمدة والمعلنة من المحافظ.

توزيع درجات امتحان الهندسة الشهادة الإعدادية 2024

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، توزيع درجات امتحان الهندسة الشهادة الإعدادية 2024، مشيرا إلى أن الامتحان مكون من خمسة أسئلة الأول، منها اختيار من متعدد، مكون من ست مفردات بست درجات وأربعة أسئلة مقاليه كل منها من ست درجات.

وأشار وزارة التعليم، إلى أن النهاية الكبرى لكل من ورقتي الجبر والهندسة لمجموع الفصلين الدراسيين هو 30 درجة، بواقع 15 درجة لكل فصل دراسي، وتكون النهاية الكبرى لدرجة الرياضيات في الفصلين الدراسيين 60 درجة، والنهاية الصغرى 30 درجة.

وأكدت مديرية التعليم بالقاهرة، أن امتحان الهندسة للشهادة الإعدادية كان في مستوى الطلاب، والأسئلة جاءت مباشرة دون أي تعقيد، وأن الطلاب أكدوا سهولة الامتحانات وأنها طبقاً لمواصفات الورقة الامتحانية.

وأضافت أنها لم تتلق أي شكاوي خاصة بامتحان الهندسة للشهادة الإعدادية الترم الثاني، وأن الغرفة منعقده منذ صباح اليوم، للتأكد من عدم وجود أي عوائق أو مشكلات.