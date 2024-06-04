موعد العشر الأوائل من ذي الحجة 1445.. اللهم بلغنا يوم عرفة

يتطلع المسلمون في جميع أنحاء العالم إلى موعد العشر الأوائل من ذي الحجة 1445، لما في هذه الأيام من فضل عظيم وثواب كبير، ويستحب فيها الإكثار من العبادات والطاعات والأعمال المستحبة، إلا أن البعض قد لا يعلم موعد العشر الأوائل من ذي الحجة 1445، وهو ما تستعرضه دار الإفتاء المصرية تيسيرا على المسلمين الراغبين في معرفة أحكام وأمور دينهم.

موعد العشر الأوائل من ذي الحجة 1445

ومن المنتظر أن تستطلع دار الإفتاء المصرية هلال شهر ذي الحجة، باعتبارها المسؤولة عن تحديد بداية الأشهر الهجرية، بما في ذلك هلال شهر ذي الحجة الهجري 1445هـ، وذلك في يوم 29 ذي القعدة الهجري، والموافق بعد غد الخميس 6 يونيو 2024، وبذلك يتم موعد العشر الأوائل من ذي الحجة 1445.

ومع استطلاع هلال شهر ذي الحجة بعد غد الخميس، من المتوقع أن يكون يوم الجمعة الموافق 7 يونيه 2024 هو المتمم لشهر ذي القعدة فإن أول أيام العشر، وبذلك يكون السبت هو أول أيام العشر الأوائل من ذي الحجة، وإذا تبين أن شهر ذي القعدة 29 يومًا فإنه من المقرر أن يكون الجمعة الموافق 7 يونيه 2022 هو موعد بداية عشر ذي الحجة 2024.

تعرف على موعد العشر الأوائل من ذي الحجة 1445

وفي كلا الحالتين يتم تحديد موعد العشر الأوائل من ذي الحجة 1445 بناء على استطلاع هلال الشهر المبارك، ليتم تحديد موعدها والبدء في 10 أيام كاملة تكون هي العشر الأوائل من ذي الحجة.

ووفقا للحسابات الفلكية، من المتوقع أن تبدأ العشر الأوائل من ذي الحجة الجمعة المقبل كالتالي:

بداية العشر الأوائل من ذي الحجة 1445

الجمعة 7 يونيو 2024 ويوافق 1 ذي الحجة 1445 فلكيا.

السبت 8 يونيو 2024 ويوافق 2 ذي الحجة 1445 فلكيا.

الأحد 9 يونيو 2024 ويوافق 3 ذي الحجة 1445 فلكيا.

الإثنين 10 يونيو 2024 ويوافق 4 ذي الحجة 1445 فلكيا.

الثلاثاء 11 يونيو 2024 ويوافق 5 ذي الحجة 1445 فلكيا.

الأربعاء 12 يونيو 2024 ويوافق 6 ذي الحجة 1445 فلكيا.

الخميس 13 يونيو 2024 ويوافق 7 ذي الحجة 1445 فلكيا.

الجمعة 14 يونيو 2024 ويوافق 8 ذي الحجة 1445 فلكيا يوم التروية.

السبت 15 يونيو 2024 ويوافق 9 ذي الحجة 1445 يوم وقفة عرفات.

الأحد 16 يونيو 2024 ويوافق 10 ذي الحجة 1445 هـ، أول أيام عيد الأضحى المبارك.