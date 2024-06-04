طبيب عظام يكشف مضاعفات إصابة أحمد فتوح.. متى يعود إلى الملاعب؟

إصابة بالغة تعرض لها اللاعب أحمد فتوح، في تدريبات منتخب مصر، خرج إثرها من ملعب التدريبات، وتقرر استبعاده من مواجهتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو في التصفيات المؤهلة لكأس العالم، ومن المقرر أن يخضع لبرنامج تأهيلي مكثف لضمان سرعة عودته للملاعب.

إصابة أحمد فتوح

كان محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، كشف عن أنّ أحمد فتوح يعاني من إصابة بتمزق في أربطة الكاحل من الدرجة الثانية، ويوضح الدكتور محمود عبدالله استشاري العظام، في حديثه لـ«الوطن» تفاصيل إصابة أحمد فتوح قائلًا إنّ التمزق من الدرجة الثانية معناه أن الإصابة لم تصل إلى القطع الكامل، لكن تختلف هذه الدرجة ما بين 25 إلى 50%.

وأضاف استشاري العظام أنّه في حال تجاوزت الدرجة الثانية نسبة الـ50% تحتاج إلى وقت أكبر للتعافي، لكنها غالبًا لا تحتاج إلى تدخلٍ جراحي، ولكن يقتصر العلاج على راحة تامر والاستعانة إلى تركيب جبيرة أو جبس للتأكد من تمام التعافي مع متابعات مستمرة بأشعة الرنين، وبعد التأكد من التئام الجرح يبدأ المصاب بالعلاج الطبيعي تدريجيًا حتى يستعيد الكاحل قوته، ولكن في حال القطع الكامل يحتاج المصاب إلى التدخل الجراحي لإعادة بناء الرباط المقطوع.

ويستلزم خلال فترة الراحة عدم الحركة أو التحميل على الجزء المصاب وتثبيته في الجبيرة أو الجبس لإعطاء فرصة لالتئام القطع الجزئي بحسب استشاري العظام، ومن المتوقع أن تكون مدة غياب أحمد فتوح نحو أسبوعين إلى 3 أسابيع.

موعد مباراة مصر وبوركينا فاسو

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية مباراة مصر وبوركينا فاسو ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، الذي تحتضنه الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا، في تمام الساعة الـ10 من مساء يوم الخميس المقبل 6 يونيو، على ملعب استاد القاهرة الدولي، وتبث المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، الناقل الحصري للبطولة في الشرق الأوسط، بالإضافة لقناة أون تايم سبورتس البث الأرضي.