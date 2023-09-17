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فيلم الكتيبة: الإرهاب بدأ بسيناء في 2005 وتفشى أثناء حكم الإخوان

كتب:

محمد عزالدين
11:06 م | الأحد 17 سبتمبر 2023
الكتيبة

الكتيبة

تطرق الفيلم الوثائقي «الكتيبة» الذي بثته القناة الوثائقية، إلى الحديث عن معركة ضد الإرهاب بالوكالة في سيناء، إذ دجج بالسلاح ودعم بالسلاح جرذان طلت من مخابئها، لتنقض بحسب ما صورت لها أوهامها على تراب سيناء، لكنها لم تدرك أن بانتظارها رجال الكتيبة.

الحروب ضد الإرهاب

قال العميد أركان حرب محمد إدريس مصطفى، أن الحروب ضد الإرهاب تكون أصعب من الحروب العادية، لأن العدو فيها يكون خفيا غير معلوم وغير مرصود بالقدر الكافي، وطبيعتهم يعملون في الظلام، وليس لديهم التنظيم ولا التمسك بالأرض.

وقال أحد أبناء قبائل سيناء خالد جيرمي، إن الإرهاب كان يدمر الدنيا، وكان يمنع الناس من الخروج كما يمنعنا من الحركة.

الإرهاب بدأ في 2005

وأكد عامر أبو جعفان أحد أبناء قبائل سيناء، أن الإرهاب بدأ في 2005، وبعدها تفشى بصورة قوية في أثناء حكم الإخوان المسلمين عاثوا في الأرض فسادا.

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بقلم محمد عزالدين