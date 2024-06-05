وفد الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين يصل القاهرة تلبيةً لدعوة مصرية

أفادت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أن وفداً من قيادة الجبهة، برئاسة نائب الأمين العام جميل مزهر يرافقه أعضاء من المكتب السياسي، قد وصل إلى العاصمة المصرية القاهرة، اليوم الثلاثاء.

وتأتي زيارة وفد قيادة الجبهة بناءً على دعوة رسمية مصرية، كجزء من الجهود المبذولة لوقف العدوان وحرب الإبادة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.

وأكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين: «سنواصل مواصلة العمل لتحقيق مطالب شعبنا بوقف حرب الإبادة، ورفع الحصار، وتحقيق الإغاثة والإعمار العاجل لقطاع غزة، وإطلاق سراح الأسرى، آملة أن تكلل الجهود بما يحقق تطلعات شعبنا ويخدم حقوقه المشروعة وقضيته العادلة».