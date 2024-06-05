نواب لـ قصواء الخلالي: الحكومة المستقيلة مهدت الطريق للوزارة الجديدة

أعرب طارق عبد العزيز نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، عن كامل التقدير للحكومة المستقيلة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، موضحا أنها كانت تضم شخصيات «سياسين وتكنوقراط ونواب سابقين بالبرلمان».

وأضاف خلال لقاءه عبر برنامج في المساء مع قصواء، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على فضائية cbc، إنه هناك ملفات تحققت على أرض الواقع في عهد الحكومة السابقة، مشيرا إلى أن وزارات في الحكومة المستقيلة مهدت الأرض للحكومة الجديدة ووزارة النقل مثال جيد لذلك، لما قدمته من أعمال عوضت 40 عاما من الإهمال.

فيما قال النائب أشرف أبو النصر نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس الشيوخ، إن الرئيس السيسي ينحاز للمواطن، لذلك وجه رئيس الحكومة الجديدة بضبط الأسعار وضخ الاستثمارات الخارجية والداخلية وتحقيق الاكتفاء الذاتي.

وأردف خلال لقاءه عبر برنامج في المساء مع قصواء، أن الظروف الحالية استثنائية، وأيا كان التغيير فهناك محددات للأمن القومي وهي هامة للغاية، ونحتاج لتهيئة حياة كريمة للمواطن كما وجه الرئيس السيسي.