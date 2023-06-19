رئيس مجلس النواب المصري: نتشرف بخدمة الأشقاء في ليبيا

قال المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، إن اتفاقية التعاون المشترك بين مجلسي النواب الليبي والمصري، والتي جرى التوقيع عليها اليوم، تنص على بنود تفعيل التعاون بين الجانبين في كافة المجالات الفنية والإدارية وكل المسائل التي من شأنها تبادل الخبرات والاستفادة منها، وتبادل الزيارات المستمرة بين أعضاء المجلسين وبين الوفود المشاركة، لنقل الخبرات المتراكمة، ورقمنة المسائل الإدارية والمالية.

وأضاف «جبالي» خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الليبي في ليبيا: «عمل لجنة 6+6 لم ينته بعد ولا يمكن التنبؤ بالنتيجة النهائية، لأننا مازلنا بمرحلة البحث ونتشرف بخدمة الأشقاء الليبيين في أي أمر يريدون الاستفسار بشأنه دون التدخل بشؤونهم، ولكن فقط إعطاء الرأي الفني بما يعرضونه علينا».

وتابع: «نؤكد دعمنا لمبدأ الملكية الليبية، ولا يجب أن يتدخل أي طرف في ذلك، ومن له الحق بالتدخل هو البرلمان الليبي، ممثلا في مجلس النواب».

وشدد على أن مصر ليس لها رغبة أو مطلب إلا ما ينتهي له الشعب الليبي أيا كان مكان أو زمان الحوار، وما يرغبون به، ويحقق مصالحهم ثم يتبلور ذلك عن طريق قوانين تصدرها المؤسسة التشريعية صاحبة السلطة الممثلة في مجلس النواب الليبي، والقاهرة تدعم الموقف الليبي كما يتفقون عليه.