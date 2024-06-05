تهديد بوجود قنبلة بالقرب من البيت الأبيض.. ماذا يحدث في الولايات المتحدة؟ (صور)

تفيد تقارير وسائل الإعلام الأمريكية، بأن الشرطة تتعامل مع تهديد محتمل لوجود قنبلة في مبنى «ووتر جيت» القريب من البيت الأبيض ووزارة الخارجية الأمريكية.

بلاغ بزرع قنبلة بمبنى ووتر جيت

أكدت إدارة شرطة العاصمة (MPD)، استلام مكالمة هاتفية تحذر من وجود قنبلة في مبنى «ووتر جيت»، الموجود في 2600 شارع فيرجينيا شمال غرب العاصمة حوالي الساعة 2:30 بعد الظهر.

وقامت الشرطة الأمريكية بإخلاء مبنى الإدارة وفندق «ووتر جيت»، ومنعت دخول أو خروج أي شخص في المنطقة المحيطة، وفقًا لتقرير موقع «DC News Now» الأمريكي.

وتمنع السلطات أيضًا خروج الأشخاص من المباني المجاورة.

وأفادت وسائل الإعلام، بأن مكتب التحقيقات الفيدرالي والشرطة السرية يأخذان الواقعة على محمل الجد.